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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

السيسي يستقبل نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.. فيديو

السيسي وبن راشد
السيسي وبن راشد

عرض موقع رئاسة الجمهورية على "اليوتيوب"، فيديو يرصد استقبال الرئيس السيسي نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

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المواطنون عن زيادة الحد الأدنى للأجور : الرئيس السيسي حاسس بينا

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الرئيس السيسي: ما يجمع مصر والإمارات علاقات مودة وروابط تاريخية ومصير مشترك


واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم  الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أعرب عن ترحيبه بسمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في بلده الثاني مصر، والذي تتزامن زيارته مع الاحتفال بمرور ٥٠ عاماً على إقامة علاقات دبلوماسية بين مصر ودولة الإمارات، مؤكداً ما يجمع البلدين وشعبيهما الشقيقين من علاقات مودة وروابط تاريخية ومصير مشترك، ومعرباً عن تقديره واعتزازه بجهود سمو الشيخ محمد بن راشد الداعمة لمصر والتي ترسخ أواصر العلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين.

من جانبه؛ أعرب  الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عن الامتنان للرئيس والشعب المصري على حفاوة الاستقبال، مؤكداً ما تحظى به مصر وشعبها من مكانة خاصة لدى الشعب الإماراتي، فضلاً عن الدور الهام الذي تضطلع به الجالية المصرية في الإمارات كجسر حضاري يربط البلدين الشقيقين، ومثمناً دور مصر المحورى في الدفاع عن القضايا العربية، وبمواقف القيادة السياسية المصرية وسياستها الحكيمة على الصعيدين الداخلي والدولي.

الرئيس السيسي رئيس دولة الإمارات السيسي دولة الامارات رئاسة الجمهورية

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