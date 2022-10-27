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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بوتين: أفكر دائما في خسائر العملية العسكرية بأوكرانيا

فلاديمير بوتين
فلاديمير بوتين

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أنه يفكر دائما في خسائر العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

 

وقال بوتين في كلمة له خلال نادي المناقشة الدولي "فالداي": "بالطبع لدينا خسائر. وفوق كل ذلك، هذه الخسائر ترتبط بالعملية العسكرية الخاصة، وأنا أفكر في ذلك طوال الوقت".

 

وأشار بوتين إلى أن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا أسفرت عن خسائر اقتصادية كبيرة، لكنها حققت أيضا مكاسب ضخمة، وفق تعبيره.

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وأوضح بوتين أن العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا جاءت نتيجة الانقلاب الذي وقع في كييف في عام 2014.

 

وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.

 

وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق أن هدف روسيا لا يتمثل في احتلال الأراضي الأوكرانية؛ بل في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، للاضطهاد كييف، وفق تعبيره.
 

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