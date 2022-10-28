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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تامر أمين : سعر الدولار سينخفض في الفترة المقبلة

تامر أمين
تامر أمين

أكد الإعلامي تامر أمين، أن البنك المركزي قرر تحرير سعر الصرف، وبالبلدي تعويم الجنيه مقابل الدولار، موضحًا أنه من أنصار هذا القرار.

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تامر أمين : أسعار السلع لن ترتفع بعد زيادة الدولار | فيديو

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أخبار التوك شو| مصطفى بكري: الجيش المصري حمى البلد والشرطة ساندته.. تامر أمين: أسعار السلع لن ترتفع بعد زيادة الدولار

وأضاف تامر أمين، خلال تقديمه برنامج آخر النهار، المذاع على قناة النهار، أن :" والله العظيم اللى بقوله ليس دفاع عن أحد، ولكن أقول ما اعتقد أنه الصح".

ولفت إلى أن " بدل ما كنا بنلعب في سياسة الدولار بالأسفل، واصبح الدولار بقيمته، مؤكدًا أن الدولار فى السوق بالسعر الذى ظهر اليوم".

وأشار إلى أن العرض و الطلب هو من سيحدد سعر الدولار، وأوضح أن هناك سعر رسمي، و سعر واقعى بالسوق.

ولفت إلى أنه من أنصار ترك كل شيئ على ما هو عليه، وأن التدخل فى أسعار بعض الأشياء تسبب بها مشكلات، وكشف أنه يتوقع أن سعر الدولار سينخفض في الفترة المقبلة، ولن يكون هناك زيادة في سعره.

وتابع :" خلال الثلاث أيام المقبلة، سيحدث عدم استقرار ومن الممكن أن يصل لـ 24 جنيه، ولكن بعد ذلك سينخفض و يصبح بـ 22 جنيه في بداية الشهر المقبل". 

الدولار تحرير سعر الصرف اخر النهار قناة النهار تامر امين

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