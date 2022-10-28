أسعار الذهب والدولار والخضراوات والفاكهة اليوم.. تعرف عليها

نشر موقع "صدى البلد"، عددًا من الأخبار الخدمية المتعلقة بـ أسعار الذهب اليوم الجمعة وحالة الطقس ، وأسعار الدولار والعملات الأجنبية، الخضراوات والفواكه ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالى:

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الجمعة 28-10-2022|فيديو

استعرض برنامج 8 الصبح والمذاع على فضائية dmc تقريرًا عن أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الجمعة 28-10-2022.

أسعار الخضراوات اليوم في مصر:

الطماطم تسجل 8 جنيهات للكيلو

البصل 4.5 جنيه للكيلو

البطاطس 11.25 جنيه للكيلو

الخيار 9.5 جنيه

الملوخية 3.5 جنيه

الكوسة 10 جنيهات

الباذنجان 6 جنيهات

الفلفل الرومي 11 جنيها

عربيات الشفط بالطرق| أمطار خفيفة وشبورة صباحية في القاهرة



وأضافت هبة ماهر على تقديمها برنامج 8 الصبح، المذاع على قناة دي إم سي، أنها شاهدت عربيات الشفط على طريق النصر، و صلاح سالم، و بعض الطرق فى مصر الجديدة، وذلك استعدادا لـ شفط المياه.

وطالبت من الجميع ارتداء الجاكت، بسبب الأحوال الجوية، وعلى الجميع توخي الحذر، ووجهت رسالة لـ سائقة السيارات قائلة: "نلتزم بتعليمات المرور، وبلاش سرعة زائدة، أو تشغيل الانتظار بدون سبب".

أما عن درجات الحرارة المتوقعة ليوم الجمعة 28-10-2022، أوضح التقرير المصور، أن القاهرة تسجل درجة الحرارة العظمى فيها 27 والصغرى 19، والإسكندرية درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 20، ومطروح درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 19، وشرم الشيخ درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 23، والغردقة درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 22، والأقصر درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 18، وأسوان درجة الحرارة العظمى 33والصغرى 19.



بيان بدراجات الحرارة

القاهرة الصغرى 19 والعظمى 27

العاصمة الإدارية الصغرى 19 والعظمى 26

6 أكتوبر الصغرى 18 والعظمى 27

بنها الصغرى 19 والعظمى 27

دمنهور الصغرى 20 والعظمى 27

كفر الشيخ الصغرى 19 والعظمى 27

المنصورة الصغرى 20 والعظمى 28

دمياط الصغرى 20 والعظمى 26

بورسعيد الصغرى 21 والعظمى 26

الإسماعيلية الصغرى 20 والعظمى 27

السويس الصغرى 19 والعظمى 27

الزقازيق الصغرى 20 والعظمى 27

شبين الكوم والصغرى 20 والعظمى 27

طنطا الصغرى 19 والعظمى 27

شلاتين الصغرى 22 والعظمى 31

الإسكندرية الصغرى 20 والعظمى 26

العلمين الجديدة الصغرى 19 والعظمى 26

مطروح الصغرى 17 والعظمى 25

السلوم الصغرى 18 والعظمى 25

سيوة الصغرى 15 والعظمى 27





أسعار الذهب تسجل ارتفاعا في تعاملات اليوم الجمعة.. شاهد





قدمت الإعلامية نهاد سمير، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم الجمعة 28-10-2022، عبر برنامجها “صباح البلد” المذاع على فضائية “صدى البلد”.

ويهتم العديد من المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية بمتابعة أسعار الذهب بشكل يومي، حيث أن الذهب يُعد من أهم المعادن الموجودة حاليًا، كما أن المعدن الأصفر يستخدم في أكثر من شيء، حيث يستخدمه بعض المواطنين للحفاظ على النقود، خاصة في وقت انخفاض قيمتها، كما يستخدمه البعض الآخر في الاستثمار أو الادخار، علاوة على أن معظم المواطنين يشترون الذهب في حال الزواج كمهر للزوجة.

ومن خلال التقرير التالي وعبر موقع “صدى البلد”، نوضح لكم أسعار الذهب بمختلف أنواعه في مصر اليوم،الجمعة 28 أكتوبر 2022، في أسواق الصاغة.

سجل سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 1366 جنيهات للجرام.



وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 1195 جنيها.



ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 1024 جنيها للجرام.



أما سعر الجنيه الذهب فسجل9560 جنيها.

أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الجمعة.. تعرف عليها

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الجمعة 28- 10 - 2022.

سعر الدولار اليوم

سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم 22.99 جنيه للبيع، و22.85 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 23.02 جنيه للبيع و22.88 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 62.61 جنيه للبيع و26.44 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 6.12 جنيه للبيع و6.08 جنيه للشراء.