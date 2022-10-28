إقبال متوسط من الناخبين للتصويت في انتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد.. صور

شهدت انتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد إقبالا متوسطا من جانب أعضاء الهيئة الوفدية.

وكان قد بدأ منذ قليل التصويت الإلكتروني لانتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد 2022، وتم فتح اللجان أمام أعضاء الجمعية العمومية وذلك بمقر الحزب الرئيسي بالدقي.



ويبلغ عدد المرشحين لمقاعد الهيئة العليا لحزب الوفد 141 مرشحا يتنافسون على 50 مقعدا بالانتخابات، كما يبلغ عدد المرشحين لمقاعد سكرتارية الهيئة العليا17 مرشحًا يتنافسون على 5 مقاعد.

وتُجرى العملية الانتخابية بنظام التصويت الإلكترونية الذي أقره الأستاذ الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، أمام جلسة المكتب التنفيذي 19 سبتمبر الماضي، وتحت الإشراف الكامل لهيئة النيابة الإدارية، والذي من شأنه إنهاء ظاهرة الأصوات الباطلة وضمان سير العملية الانتخابية في مسار من النزاهة والشفافية واحترام إرادة الناخبين.

وعلى مدار الأيام القليلة الماضية تابع الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد سير الإجراءات المتعلقة بانتخابات الهيئة العليا للحزب، مؤكدًا أنه سيتم إجراء انتخابات حرة تليق بوطننا مصر وبتاريخ وسمعة حزب الوفد العريق.وفي ذات السياق اجتمعت لجنة هيئة النيابة الإدارية المكُلفة بالإشراف على انتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد، برئاسة المستشار حافظ عباس مدير إدارة التفتيش القضائي، مع اللجنة المشرفة الداخلية للحزب برئاسة الدكتور راغب مصطفي وذلك لوضع الضوابط النهائية لعملية الانتخابات ونظام التصويت الإلكتروني، وذلك حضور المستشار محمد ربيع والمستشار جعفر عبدالرحمن والمستشار محمد عبدالمعطي والمستشار أحمد صديق أعضاء اللجنة وأشار المستشار حافظ عباس مدير إدارة التفتيش القضائي، إلى أنه يتطلع إلى أن تكون انتخابات الوفد محل إشادة من الجميع وأن يكون هناك تعاون من أعضاء الجمعية العمومية لخروج الانتخابات بشكل الذي يليق بحزب الوفد.



