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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تداول 46 ألف طن بضائع و680 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

صدى البلد

 أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانىء البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانيء الهيئة 12 سفينة، وأنه تم تداول 46000 طن بضائع عامة ومتنوعة و680 شاحنة و60 سيارة.

 


وذكر المركز - في بيان صحفي اليوم الجمعة - أن حركة الواردات شملت 38000 طن بضائع، و384 شاحنة و35 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 8000 طن بضائع، و296 شاحنة و 25 سيارة.

 


وأشار إلى أن ميناء سفاجا استقبل السفينة /VENTURE GRACE/ وعلى متنها 31500 طن ألمونيوم قادمة من استراليا والسفينتين /الحرية 2 ودليلة/ بينما غادرت السفينة بوسيدون اكسبريس.


كما استقبل ميناء نويبع السفينة سينا، وسجلت موانىء الهيئة وصول وسفر 1021 راكبا.

موانيء البحر الأحمر المركز الإعلامي لهيئة موانىء البحر الأحمر حركة الواردات

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