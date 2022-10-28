بعد رفع الفائدة محليا وأوروبيا.. أسعار العملات أمام الجنيه المصري اليوم الجمعة.. والذهب يتراجع عالميا

بعد رفع الفائدة محليا وأوروبيا ..أسعار العملات أمام الجنيه المصري

الدولار يسجل 22.95 جنيه

اليورو يسجل 23.26

الريال السعودى يسجل 6.10 جنيه

الدرهم الإماراتي 6.24 جنيه

ارتفاع أسعار الذهب محليا وتراجعها عالميا

عيار الذهب 21 يسجل 1205 جنيهات للجرام

رفعت البنوك المركزية فى مصر والاتحاد الأوروبي أسعار الفائدة لمواجهة معدلات التضخم التى تجتاح الاقتصاد العالمي، فيما شهدت أسعار الذهب عالميا تراجعا كبيرا.

وأعلن البنك المركزي المصري عن مرونة سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأخرى .

وخلال السطور التالية نستعرض أسعار العملات الأجنبية و الآسيوية و العربية أمام الجنيه المصري تعاملات اليوم الجمعة 28 أكتوبر 2022 وفقا لأخر تحديثات البنك الأهلي المصري

ننشر أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات مستهل تعاملات اليوم الجمعة 28 أكتوبر 2022 وفقا لآخر تحديث في البنك الأهلي.

أسعار صرف العملات الأجنبية

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي خلال تعاملات اليوم الجمعة 22.85جنيه للشراء و 22.95 جنيه للبيع .

سعر الدولار

سعر اليورو

سجل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم الجمعة 22.78جنيه للشراء و23.16جنيه جنيه .

اليورو

وبلغ سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم الجمعة 26.39جنيه للشراء و 26.72جنيه للبيع .

وبلغ سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم الجمعة23.01جنيه للشراء و23.31جنيه للبيع .

وسجل سعر صرف كرونا سويدية مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم الجمعة 2.08جنيه للشراء و2.11جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف كرون نرويجي مقابل الجنيه المصري في بنك البنك الأهلي اليوم الجمعة 2.21جنيه للشراء و2.24جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف كرون دانمركي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم الجمعة 3.06جنيه للشراء و3.11جنيه للبيع .

أسعار صرف العملات الآسيوية

أسعار صرف العملات الآسيوية مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم الجمعة.

وبلغ سعر صرف ين ياباني مقابل الجنيه المصري فى البنك الأهلي اليوم نحو 15.55جنيه للشراء و 15.81جنيه للبيع

واستقر سعر صرف اليوان الصيني مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم الجمعة عند 3.15جنيه للشراء و3.20جنيه للبيع.

ونرصد حركة بيع و شراء العملات العربية البنك الأهلي.

وسجلت العملات العربية خلال تعاملات اليوم الجمعة فى البنك الأهلي:بلغ سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات الجمعة أعلى العملات العربية سعرا 71.24جنيه للشراء و74.28جنيه للبيع .

سعر الريال السعودي

واستقر سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات الجمعة فى البنك الأهلي 6.07جنيه للشراء و 6.10جنيه للبيع .

سعر الدرهم الإماراتي

وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات الجمعة فى البنك الأهلي 6.21جنيه للشراء و6.24جنيه للبيع .

سعر صرف الدينار البحريني

ووصل سعر صرف الدينار البحريني مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات الجمعة فى البنك الأهلي نحو 59.04 جنيه للشراء 60.87جنيه للبيع .

سعر صرف الدينار الأردنى

وبلغ سعر صرف الدينار الأردني مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات الجمعة فى البنك الأهلي 31.78جنيه للشراء و32.37جنيه للبيع .

سعر صرف الريال العمانى

واستقر سعر صرف الريال العمانى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات الجمعة فى البنك الأهلي 57.99جنيه للشراء و 59.61جنيه للبيع .

سعر صرف الريال القطرى

وسجل سعر صرف الريال القطرى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات الجمعة فى البنك الأهلي 5.58جنيه للشراء و 6.30جنيه للبيع .

العملات العربية الأغلى عالميا

وتختلف أسعار العملات العربية من بنك لأخر حسب آلية العرض و الطلب ،ويعد الدينار الكويتى أعلى العملات العربية سعرا مقارنة بالعملات الاخرى يليها الدينار البحريني ثم الريال العماني والدينار الأردني والعملات ضمن العملات الأغلى عالمية ،ويعد الريال السعودي أكثر العملات طلبا نظرا لمواسم العمرة .

قرارات البنك المركزي

أعلن البنك المركزي أمس مرونة سعر الصرف مؤكدا أن سعر صرف الجنيه المصري سيعكس قيمة العملة أمام العملات الأجنبية الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب، وذلك في إطار نظام سعر صرف مرن.

وتوقع البنك المركزي أن تؤدي الزيادة في الأسعار العالمية والمحلية إلى ارتفاع معدل التضخم العام عن نظيره المستهدف من قبل المركزي، والبالغ 7 % في المتوسط خلال الربع الرابع من 2022.

أسعار الذهب فى مصر

واصلت أسعار الذهب ارتفاعها بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الجمعة، بينما تراجعت الأوقية بالأسواق العالمية، وسط ترقب المستثمرين اجتماع الفيدرالي الأمريكي الأسبوع المقبل، بشأن أسعار الفائدة، والتي من المتوقع زيادتها بمقدار 75 نقطة أساس.



قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لاحدى المنصات الرقمية لتداول الذهب والمجوهرات عبر الانترنت، إن أسعار الذهب ارتفعت بقيمة 17 جنيهًا خلال تعاملات اليوم بالأسواق المحلية، مقارنة بختام تعاملات أمس، حيث ارتفع جرام الذهب عيار 21 ليسجل 1220 جنيهًا، بينما تراجعت الأوقية لمستوى 1648 دولارًا.



أضاف، أن جرام الذهب عيار 24 سجل مستوى 1394 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 18 مستوى 1046 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 14 مستوى 813 جنيه، وسجل الجنيه الذهب مستوى 9760 جنيهًا.

لفت، إلى أن أسعار الذهب بالأسواق المحلية، قد ارتفعت بقيمة 64 جنيهًا خلال تعاملات أمس الخميس، وسط وقف السوق الرسمي للاسعار، نتيجة عدم استقرار سعر صرف الدولار بعد أن سجل نحو 23.16 جنيهًا في بعض البنوك، وافتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 1200 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 1203 جنيهات، في حين استقرا الاوقية عند مستوى 1661 دولارًا

مؤثرات فى أسعار الذهب عالميا:

يعد الذهب من السلع المتداولة يومياً، ولذلك فإن سعر الذهب عالميا قابل للارتفاع والانخفاض بشكلٍ مستمر يومياً.

وهناك العديد من العوامل التي تؤثر بشكلٍ أو بآخر على سعر جرام الذهب منها :

معدل سعر الفائدة عالميا و يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنوك المركزي فى بلدان العالم إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقاً لحالة البلد الاقتصادية

أسعار النفط عالمياً: عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعاً وانخفاضاً في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره أكثر أماناً من الناحية الاقتصادية، وبالتالي يرتفع سعر الذهب فضلا عن كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب.