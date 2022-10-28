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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

عبد السند يمامة: الوفد خير من مثل الأمة على مدى قرن من الزمان.. صور

صدى البلد

أكد الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد أنه على يقين أن الوفد هو خير من مثل الأمة المصرية على مدى قرن من الزمان، وهو المعبر الحقيقي عن آمال الأمة وتطلعاتها، ولديه القدرة على أن يقدم جديداً في الحياة السياسية المصرية.

وأضاف رئيس الوفد خلال خطابه السياسي الموجه للوفديين في انتخابات الهيئة العليا 2022 أن الجميع عليه أن يسعي مع الهيئة العليا الجديدة إلى بناء الوفد، لافتًا إلى أن القضية المهمة التي يجب النظر إليها بعين الدقة، هي قضية استعادة حزب الوفد لدوره السياسي المعبر عن الأمة المصرية.

واستطرد يمامة أن المسئولية ليست مسئوليته وحده، ولكنها مسئولية كل الوفديين، لذلك فإن هذه الانتخابات على وجه التحديد ستكون حاسمة وستمثل مرحلة مهمة في تاريخ الوفد.

وقال رئيس الوفد إن القرار المهم جاء بضرورة إجراء انتخابات حرة تليق بمصر وبحزب الوفد، ولهذا السبب كان الاتجاه نحو إجراء انتخابات بنظام التصويت الإلكتروني وما يُطلق عليه القضاة "التصويت المميكن" وأرى أن الوفد تأخر كثيرًا في هذا الاتجاه، وهي تجربة فريدة من نوعها تُضاف إلى رصيد الوفد في العمل الديمقراطية وفي العملية السياسية عمومًا.

الحياة السياسية رئيس حزب الوفد الوفد الأمة المصرية الانتخابات

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