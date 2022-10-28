عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عزل الأمير هاري من منصب قائد البحرية البريطانية

الامير هاري
الامير هاري

 أعلن قصر باكنجهام، الجمعة، تنصيب الملك تشارلز قائدًا عامًا لمشاة البحرية الملكية، وذلك بعد تجريد الأمير هاري من هذا اللقب، عقب أنباء كشفت تفاصيل مذكراته التي يتطرق فيها لتفاصيل محرجة للعائلة المالكة البريطانية.

وجرّد دوق ساسكس من ألقابه العسكرية بما فيها القائد العام للسفن والغواصات، والقائد الفخري لسلاح الجو الملكي البريطاني في فبراير 2021، بعد إعلانه وزوجته ميغان تخليهما عن واجباتهما الملكية.

txt

من قتل ديانا وكيف عاملوا ميجان.. نشر مذكرات الأمير هاري يثير الجدل

txt

حتى لا يحرج الأميرين هاري وأندرو.. الملك تشارلز يغير البروتوكول الملكي

وحسب ما نقلت شبكة سكاي نيوز البريطانية، قال الملك تشارلز في بيان بمناسبة الذكرى 358 لتأسيس فيلق مشاة البحرية الملكية، إنه "فخور بشكل استثنائي" بأن يصبح رئيسها الشرفي، مضيفا: "أنا فخور بشكل استثنائي بأن أسير على خطى العديد من أفراد عائلتي على مدى الثلاثة قرون ونصف الماضية، وجميعهم شغلوا هذا المنصب بإحساس عميق بالإعجاب". قائدًا عامًا لمشاة البحرية الملكية، وذلك بعد تجريد الأمير هاري من هذا اللقب، عقب أنباء كشفت تفاصيل مذكراته التي يتطرق فيها لتفاصيل محرجة للعائلة المالكة البريطانية.

وجرّد دوق ساسكس من ألقابه العسكرية بما فيها القائد العام للسفن والغواصات، والقائد الفخري لسلاح الجو الملكي البريطاني في فبراير 2021، بعد إعلانه وزوجته ميغان تخليهما عن واجباتهما الملكية.

وحسب ما نقلت شبكة سكاي نيوز البريطانية، قال الملك تشارلز في بيان بمناسبة الذكرى 358 لتأسيس فيلق مشاة البحرية الملكية، إنه "فخور بشكل استثنائي" بأن يصبح رئيسها الشرفي، مضيفا: "أنا فخور بشكل استثنائي بأن أسير على خطى العديد من أفراد عائلتي على مدى الثلاثة قرون ونصف الماضية، وجميعهم شغلوا هذا المنصب بإحساس عميق بالإعجاب".

الامير هاري قصر باكنجهام مشاة البحرية دوق ساسكس سلاح الجو الملكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مباشر الآن.. مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك 0-0 فى السوبر المصري

يا فرحة ما تمت.. غسيل البطاطين ينهي حياة 3 أشقاء وشاب في سوهاج

إلحق بيع| أسعار الذهب في العالي.. وعيار 21 يرتفع 92 جنيها

سعر الدولار مقابل الجنيه الآن في البنوك بعد الزيادة الأخيرة

شاهد.. أول صورة من عقد قران شيري عادل وطارق صبري

تشكيل الزمالك أمام الأهلي بالسوبر المصري

سافيو وشادي حسين يقودان الأهلي أمام الزمالك في السوبر

أيمن الكاشف يكشف سر غيابه عن التعليق على مباراة السوبر المصري

موضوعات متعلقة

بايدن: خطط الجمهوريين المعارضين ستسبب فوضى في أكبر اقتصاد بالعالم

19 وزيرا.. ميلوني تعلن قائمة وزراء الحكومة الإيطالية الجديدة

وزير الخارجية السعودي: ندعم باستمرار مبادئ الشرعية الدولية الهادفة للحفاظ على الأمن والسلم

لحظة تواجد السلطات الأمريكية أمام منزل ترامب لتفتيشه.. فيديو

حاكم فلوريدا عن تفتيش منزل ترامب: أمريكا أصبحت جمهورية موز

حكومة لوجانسك الشعبية تعلن إنشاء مكتب تمثيلي لها في روسيا

محاولة لإنهاء الاضطرابات.. رانيل ويكرمسينج رئيسا مؤقتا لسريلانكا

سفير مصر في لاهاي يناقش تعزيز التعاون الاقتصادي والبرلماني مع هولندا

ترشيحاتنا

إقتصادية النواب: قرارات المركزي بشأن الاعتمادات المستندية تلبي احتياجات المصانع

تبرع بالكليتين والكبد والبنكرياس.. طفل سعودي ينقذ حياة 3 أشخاص

وزير الرياضة يفتتح بطولة إفريقيا لرفع الأثقال

وزير التجارة الجزائري لـ صدى البلد: الأمن الغذائي ضمن أولويات القمة العربية

غدا.. الرئيس السيسي يشهد أكبر انطلاقة لتوطين الصناعة في مصر

ادعولي.. نقل تيسير فهمي إلى المستشفى بعد وعكة صحية مفاجئة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يصيب الإنسان بالسرطان.. طريقة عمل الشامبو في المنزل

بعد تصدرها التريند.. 10 إطلالات أثارت الجدل لـ جورجينا

بفستان جريء| نادين نجيم تثير الجدل في أحدث جلسة تصوير.. شاهد

تعليق صادم من ناقد موضة على فستان ياسمين صبري في قطر| شاهد

فيديو

هؤلاء النجوم خارج الأهلي بأوامر كولر في يناير | فيديو جراف

قبل دقائق من مباراة القمة.. جمهور الأهلي والزمالك يرقصون على أغاني المهرجانات

بث مباشر لـ مباراة منتخب مصر ضد السنغال بنهائي كأس أفريقيا للكرة الشاطئية

أوكرانيا أنهت تصنيعها.. القنبلة القذرة تثير القلق الروسي.. تعليق صوتي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

الاستثمار الأجنبي.. صناعته وتوطينه

السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ

عشر سنوات من العمل الجاد خلقت إنجازات عظيمة في الصين

نسرين حجاج

مع الرئيس

د. فتحي حسين

المشاركة والتنوع أسباب نجاح المؤتمر الاقتصادي 2022

عبد المعطى أحمد

استثمار الوقت

نهى زكريا

الاستثمار في القمامة

علي الرز

الكاظمي.. رغم كوابيس الدولة العميقة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "31"

اﻟﻤﺰﻳﺪ