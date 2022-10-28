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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 28 أكتوبر 2022

صدى البلد

استقرت أسعار مواد البناء ومنها الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 28 أكتوبر 2022، على نفس أسعار أمس الخميس دون تغيير.

أسعار مواد البناء والحديد والأسمنت اليوم

 ويرغب عدد كبير من المواطنين في معرفة أسعار الحديد والأسمنت، خاصة المقدمين على البناء أو تجديد وحداتهم السكنية، للوقوف علي أرخص أسعار الحديد والاسمنت .

أسعار الحديد اليوم 

سجل سعر طن  الجيوشي للصلب 17.300 جنيه

سجل طن حديد بشاي 17.900 جنيه

سجل سعر طن حديد الجارحى 17.550 جنيها

سجل السويس للصلب  17.850 جنيها.

وسجل سعر حديد المراكبي لـ 17.550 جنيها.

سجل سعر طن حديد مصر ستيل نحو 17.450 جنيها.

سجل سعر طن حديد عز  18275 جنيها.

ويضاف على كل طن ما يتراوح بين 200 و400 جنيه حال شراء المنتج من التاجر أو الموزع.

أسعار الأسمنت اليوم 

أسمنت المسلة 1390 حنيها للطن

أسمنت السويدي 1500 جنيه للطن 

اسمنت المسلح 1455 جنيهًا للطن.

أسمنت أسوان 1420 جنيهًا للطن

أسمنت سيناء 1430 جنيهًا للطن 

أسمنت حلوان 1470 جنيهًا للطن

أسمنت المعلم 1430 جنيهًا للطن

اسمنت وادى النيل 1400 جنيه للطن

أسمنت المخصوص 1440  جنيهًا للطن 

اسمنت السهم 1410 جنيهات للطن.

أسمنت النصر 1430 جنيهًا للطن

أسمنت العسكري بني سويف 1390 جنيهًا للطن 

يشار إلى أنه يجب شراء الحديد والأسمنت بكميات لا تقل عن 30 طنًا وبشرط السداد النقدي أو قصير الأجل، حيث ترتبط بآليات العرض والطلب بالسوق، كما أنها شاملة مصروفات النقل ولا تشمل الإكراميات ومصروفات التعتيق.

الحديد الأسمنت اليوم الجمعة سعر دن الحديد سعر طن الأسمنت

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