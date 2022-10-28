بإطلالة لافتة.. ياسمين الخطيب تستعرض جمالها | شاهد







شاركت الفنانة والإعلامية ياسمين الخطيب متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صور جديدة من أحدث ظهور لها.



خطفت ياسمين الخطيب أنظار جمهورها في الصور بإطلالة ملفتة، حيث ارتدت فستان قصير ومكشوف باللون الأسود مما زاد من أناقتها.



ومن الناحية الجمالية، اعتمدت ياسمين الخطيب على خصلات شعرها الانسيابي المنسدلة على كتفهيا، ولم تبالغ في استخدام مستحضرات التجميل مما كشف عن جمالها.









وتحرص ياسمين الخطيب، على متابعة جمهورها بشكل دائم من خلال حسابتها الرسمية على السوشيال ميديا، ونشر أحدث الصور والفيديوهات من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام .



وشاركت ياسمين الخطيب فى فيلم "2 طلعت حرب" بطولة محمود قابيل ، أحمد مجدى ، عبير صبري، سهر الصايغ ، سمير صبري ، شريف الدسوقى ، أحمد وفيق ، من إخراج مجدى أحمد علي.