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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

هل إذا أوصى المتوفي بعدم دخول أحدهم عليه يجب التنفيذ؟..الإفتاء: ليست وصية

هل إذا أوصى المتوفي
هل إذا أوصى المتوفي بعدم

هل إذا أوصى المتوفي بعدم دخول أحدهم عليه يجب تنفيذها؟،  لعله استفهام في غاية الأهمية ، فهناك الكثير من الناس من يوصون قبل موتهم بمنع أشخاص معينين من حضور دفنهم أو جنازتهم ، وهو ما يصعب على الأحياء تنفيذه ، فهل مخالفة وصية المتوفي تعرضهم للإثم؟، وهذا ما يطرح السؤال عن هل إذا أوصى المتوفي بعدم دخول أحدهم عليه يجب تنفيذها؟.

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هل إذا أوصى المتوفي بعدم دخول أحدهم عليه يجب تنفيذها؟ 

هل إذا أوصى المتوفي بعدم دخول أحدهم عليه يجب تنفيذها ؟ ، قال الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الوصية تعني تبرعا بحق مضاف إلى ما بعد الموت، بحسب تعريف الفقهاء.

أكد “شلبي” في فيديو بالصفحة الرسمية لدار الإفتاء بموقع اليوتيوب في إجابته عن سؤال: ( هل إذا أوصى المتوفي بعدم دخول أحدهم عليه يجب تنفيذها؟، أوصى المتوفَّى بعدم دخول شخص معيَّن عليه وأنا لم أنفذ الوصية فهل عليَّ وزر؟، عندما يوصي الميت بأن أحد الأبناء لا يدخل عليه بعد غسله، أو يحضر دفنها، وأنا لم أنفذ الوصية فهل علىّ ذنب ؟ )، أن هذه ليست وصية ولكنها رغبة أو رجاء.

وأضاف أن الوصية معناها تبرع بحسب الفقهاء ، أي تبرع بحق مضاف إلى ما بعد الموت، والوصية محل السؤال ليست تبرعا وإنما هي مجرد رغبة ، وبالنسبة لرغبات المتوفي فإذا كانت ميسورة وسهلة ، فلا بأس من تنفيذها، أما عن الرغبة محل السؤال بمنع أحدهم من الحضور والجنازة وما نحوها فهذا أمر صعب ، ولذلك فلا يلزم  الوفاء بها وتترك حسب المتاح وحسبما تيسر فلا إشكال .

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