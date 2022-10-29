تخريج الدفعة الأولى لمأمورى الضرائب بالكلية الحربية للعمل لصالح وزارة المالية

احتفلت الأكاديمية العسكرية المصرية بتخرج الدفعة رقم 1 مأمورى الضرائب المتعاقدين من "الذكور – الإناث"، بالكلية الحربية والمرشحين للعمل بمصلحة الضرائب المصرية، وذلك بعد إتمام دورتهم التدريبية بالكلية الحربية بالتنسيق مع وزارة المالية.

بدأ الاحتفال بعرض الموقف التدريبى لخريجى الدورة واعلان كبير معلمى الكلية الحربية نتيجة انتهاء الدورة وتلى ذلك عرض فيلم يوضح تقرير نجاح الدورة والذى تضمن مراحل إعداد وتنفيذ الدورة التدريبية، بدءًا من استقبال الدارسين ، ومرورًا بالتدريب التخصصى وفقًا لأحدث الأساليب العلمية بالمنشآت التعليمية بالقوات المسلحة، كما تم تكريم أوائل الخريجين تقديرًا لتفوقهم خلال فترة دراستهم بالكلية الحربية.

الأكاديمية العسكرية المصرية

والقى اللواء أشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية كلمة قدم خلالها التهنئة للخريجين وأسرهم، متمنيًا لهم التوفيق فى المستقبل، مشيرًا إلى أن جميع الدارسين اكتسبوا الكثير من الخبرات العلمية والعملية التى تؤهلهم لأداء مهامهم على أكمل وجه، مشيرًا إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على توفير كل الامكانيات لتطوير نظم الاعداد والتأهيل بالأكاديمية العسكرية المصرية.

وزارة المالية

وقدم نائب وزير المالية للخزانة العامة خلال كلمته الشكر والتقدير للقيادة العامة للقوات المسلحة على تقديم كافة الإمكانيات لتدريب مأمورى مصلحة الضرائب المصرية داخل المؤسسات التعليمية للقوات المسلحة، مشيرًا إلى أن هذا الحدث يأتى تنفيذًًا للخطة الشاملة لتطوير عمل مأمورى الضرائب من الذكور والإناث"، والتى وجهت بها القيادة السياسية، حيث ترتكز على العديد من المحاور أهمها تطوير العنصر البشرى.

واختتمت الاحتفالية بعرض مشاريع التخرج، التى أظهرت مدى ما وصل إليه الخريجون من مستوى تعليمى راقى خلال فترة دراستهم والتقاط الصور التذكارية وتبادل الدروع.

حضر الاحتفالية اللواء أركان حرب خالد قناوى مساعد وزير الدفاع للكليات العسكرية، وعدد من قادة وضباط القوات المسلحة، وعدد من مسئولى وزارة المالية.