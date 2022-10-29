الإسكان تطرح 14 وحدة بالتجمع الثالث بأسبقية الحجز

أعلنت وزارة الإسكان، ممثلة فى حساب تمويل الإسكان الاقتصادي طرح (14) وحدة سكنية، والمتبقية بمشروع نزهة التجمع الثالث (منطقة المستقبل 3) في مدينة القاهرة الجديدة، حيث سيتم فتح باب الحجز لوحدات الإسكان الاقتصادى صباح الغد الأحد الموافق 30 اكتوبر 2022.

أسبقية الحجز

وسيتم التخصيص بوحدات الإسكان الاقتصادى بنظام أسبقية الحجز “أون لاين” من خلال موقع الحجز الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان، يوم 30 اكتوبر الجارى، وفقاً لموقع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

مساحات الوحدات

وسيتم طرح 14 وحدة سكنية بمشروع نزهة التجمع الثالث بالقاهرة الجديدة، للحصول على وحدات سكنية بنظام النصف تشطيب وتتراوح مساحات الشقق السكنية ما بين 112م و120م.

وأشار موقع هيئة المجتمعات العمرانية إلى أن كافة التفاصيل الخاصة بشروط الطرح وأسلوب الحجز والمواقع والمساحات والأسعار وأسلوب السداد متاحة على موقع الحجز الإلكتروني، اعتبارا من يوم الأحد 30 أكتوبر 2022.