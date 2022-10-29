عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

رئيس طاقة النواب: الصناعة قاطرة التنمية والرئيس يضعها على رأس الأولويات

حسام عوض الله رئيس
حسام عوض الله رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب

اكد حسام عوض الله رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب أن الرئيس عبد الفتاح السيسي على رأس الداعمين للصناعة المصرية منذ توليه المسئولية من خلال المبادرات وإنشاء المجمعات الصناعية الكبرى.

وقال عوض الله في تصريحات للمحررين البرلمانيين ان افتتاح الرئيس أولى مشروعات المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية “ابدأ”، وتدشين عدد كبير من مشروعات المبادرة،  خلال الملتقى الدولي الأول للصناعة بحضور عدد كبير للمستثمرين يستهدف توطين الصناعة وانتاج الصناعات التي يتم استيرادها محليا وهو ما يحقق مكاسب اقتصادية عديدة .

واضاف عوض الله ان مصر تبدأ عصر الانطلاق للصناعات الكبرى مثل صناعة البتروكيماويات وإنشاء وتطوير معامل تكرير البترول مما يساعد على زيادة إنتاج المنتجات البترولية محليا.

وأشار الى ان مبادرات الرئيس مثل دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالاضافة لدعم الاقتصاد الوطني توفر فرص عمل للشباب.

وأكد لم الإطلاق الرسمى للمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية وإطلاق شركة “ابدأ” لتنمية المشروعات تعد الذراع التنفيذى للمبادرة الوطنية، وتساهم فيها مؤسسة حياة كريمة بحصة حاكمة بما يضمن مصدر مستدام لتمويل مبادرة حياة كريمة ومشروعاتها المستقبلية.

وجاءت المبادرة فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لخريجي البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة بربط مبادرة حياة كريمة بمشروع متكامل للصناعة وتنمية العنصر البشرى وتوطين التنمية بما يضمن استدامة المبادرة، وانطلاقا من كون الصناعة المحرك الرئيسى لتحقيق التنمية الاقتصادية، ونظرا لأهمية الصناعة فى تحقيق الاستغلال الأكثر كفاءة وفاعلية الموارد، تأتى المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية “ابدأ” لدفع قطاع الصناعة فى مصر إلى آفاق جديدة.

وتهدف المبادرة إلى تحقيق رؤية مصر المستقبلية فى قطاع الصناعة وتوطين الصناعات الحديثة ورفع نسبة مساهمة المكون الصناعى فى الناتج المحلى وتقليل الفجوة الاستيرادية وتهيئة العمالة لاحتياجات سوق العمل وهي تمثل خطوة داعمة لتوطين الصناعة خاصة الصناعات التي يحتاجها المجتمع.

الرئيس عبد الفتاح السيسي المجمعات الصناعية المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية “ابدأ” صناعة البتروكيماويات المشروعات الصغيرة والمتوسطة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

8 مباريات .. خبير لوائح يكشف عقوبة شيكابالا في السوبر المصري

حسين الشحات: شيكابالا سبني وهكذا رددت عليه.. فيديو

زيادة مرتبات العاملين بالقطاع الخاص وانخفاض في أسعار السلع.. تغطية خاصة

بشرى سارة.. 600 جنيه زيادة لأصحاب المعاشات بعد قرار الحكومة في هذه الحالة

ملامح صادمة.. حقيقة تشوه وجه هيفاء وهبي بسبب عمليات التجميل

إجازات شهر نوفمبر 2022 لطلاب المدارس| تفاصيل

بعد رفع الفائدة.. الرسوم الجديدة للسحب من ماكينات الصراف الآلي

لازم تخاف.. شوبير يهاجم فيريرا بعد خسارة السوبر أمام الأهلي

ترشيحاتنا

خطأ طبي وابتزاز .. وفاء سالم تكشف سبب تشوهات وجهها |فيديوجراف

الأغلى والأمهر وسيء الحظ.. 3 نجوم أهلاوية على عتبة الرحيل في يناير

103 جنيهات زيادة أسبوعية لـ الذهب في ختام تعاملات اليوم

حكم امتناع المرأة عن زوجها بسبب شربه للبيرة ورائحة فمه .. داعية: لا إثم عليها

بعد استهداف أسطولها بالقرم .. قرار عاجل من روسيا بشأن اتفاق تصدير الحبوب

النني يتعافى من الإصابة ويعود للتدريبات الجماعية في أرسنال

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعدما طرده «إيلون ماسك».. شاهد مصير المدير المالي لـ تويتر

بعد تصدره التريند.. شاهد ظهور نادر لعائلة الزعيم عادل إمام

50 مليون جنيه خسائر.. القصة الكاملة لحريق مخزن قطن في دمياط.. فيديو

وزير الدفاع يشهد الاحتفال بتخريج دفعات جديدة من المعاهد الصحية

فيديو

لازم نشتغل وننتج .. رسائل هامة السيسي لـ المستثمرين .. تغطية خاصة

زيادة مرتبات العاملين بالقطاع الخاص وانخفاض في أسعار السلع.. تغطية خاصة

وزير الدفاع يشهد الاحتفال بتخريج دفعات جديدة من المعاهد الصحية

مافيش فوتوشوب.. شاهد| مقطع فيديو يكشف حقيقة تشوه وجه هيفاء وهبي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

إوعى تكره الفقير

هند عصام

رمسيس الثالث ومؤامرة الحريم

إلهام أبو الفتح

د. زاهي.. أؤيدك بشدة

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا أهل الشر

نهى زكريا

الاستثمار الأجنبي.. صناعته وتوطينه

السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ

عشر سنوات من العمل الجاد خلقت إنجازات عظيمة في الصين

نسرين حجاج

مع الرئيس

د. فتحي حسين

المشاركة والتنوع أسباب نجاح المؤتمر الاقتصادي 2022

اﻟﻤﺰﻳﺪ