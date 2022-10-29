رئيس طاقة النواب: الصناعة قاطرة التنمية والرئيس يضعها على رأس الأولويات

اكد حسام عوض الله رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب أن الرئيس عبد الفتاح السيسي على رأس الداعمين للصناعة المصرية منذ توليه المسئولية من خلال المبادرات وإنشاء المجمعات الصناعية الكبرى.

وقال عوض الله في تصريحات للمحررين البرلمانيين ان افتتاح الرئيس أولى مشروعات المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية “ابدأ”، وتدشين عدد كبير من مشروعات المبادرة، خلال الملتقى الدولي الأول للصناعة بحضور عدد كبير للمستثمرين يستهدف توطين الصناعة وانتاج الصناعات التي يتم استيرادها محليا وهو ما يحقق مكاسب اقتصادية عديدة .

واضاف عوض الله ان مصر تبدأ عصر الانطلاق للصناعات الكبرى مثل صناعة البتروكيماويات وإنشاء وتطوير معامل تكرير البترول مما يساعد على زيادة إنتاج المنتجات البترولية محليا.

وأشار الى ان مبادرات الرئيس مثل دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالاضافة لدعم الاقتصاد الوطني توفر فرص عمل للشباب.

وأكد لم الإطلاق الرسمى للمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية وإطلاق شركة “ابدأ” لتنمية المشروعات تعد الذراع التنفيذى للمبادرة الوطنية، وتساهم فيها مؤسسة حياة كريمة بحصة حاكمة بما يضمن مصدر مستدام لتمويل مبادرة حياة كريمة ومشروعاتها المستقبلية.

وجاءت المبادرة فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لخريجي البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة بربط مبادرة حياة كريمة بمشروع متكامل للصناعة وتنمية العنصر البشرى وتوطين التنمية بما يضمن استدامة المبادرة، وانطلاقا من كون الصناعة المحرك الرئيسى لتحقيق التنمية الاقتصادية، ونظرا لأهمية الصناعة فى تحقيق الاستغلال الأكثر كفاءة وفاعلية الموارد، تأتى المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية “ابدأ” لدفع قطاع الصناعة فى مصر إلى آفاق جديدة.

وتهدف المبادرة إلى تحقيق رؤية مصر المستقبلية فى قطاع الصناعة وتوطين الصناعات الحديثة ورفع نسبة مساهمة المكون الصناعى فى الناتج المحلى وتقليل الفجوة الاستيرادية وتهيئة العمالة لاحتياجات سوق العمل وهي تمثل خطوة داعمة لتوطين الصناعة خاصة الصناعات التي يحتاجها المجتمع.