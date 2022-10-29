إجراء عملية جراحية كبرى لطفلة حديثة الولادة بمستشفى الأزهر الجامعي بدمياط

نجح فريق طبي بقسم الجراحة ووحدة جراحة الأطفال بمستشفي الأزهر الجامعي بدمياط ، في إجراء عملية جراحية كبري لطفلة حديثة الولادة بعمر أربعة أيام تزن ١٩٠٠ جرام تعاني من تشوه خلقي (انسداد بالمريء وناسور بين المريء والقصبة الهوائية).



وتم إجراء الجراحة وغلق الناسور وتوصيل المريء وخرجت الطفلة من المستشفي بعد عشرة ايام .



تم إجراء الجراحة بفريق طبي برئاسة الدكتور نجاح سالم، أستاذ ورئيس قسم الجراحة، و الدكتور عبده عرنوس، أستاذ جراحة الأطفال، والمشرف الرئيسي علي الحالة، والدكتور محمد شاهين ،أستاذورئيس وحدة جراحة الأطفال

والمشرف العام علي حالات جراحة الأطفال، والدكتور ممدوح القصبي، أستاذ جراحة الأطفال، والدكتور إبراهيم الصياد، أستاذ جراحة الأطفال ووكيل كلية الطب.

وتوجهت أسرة الطفلة بالشكر إلى إدارة المستشفي والفريق الطبي لإنقاذ حياه ابنتهم.