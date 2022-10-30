انتقاماً من العائلة المالكة.. الأمير هاري ينشر مذكرته المثيرة للجدل ببريطانيا

يقول خبراء ملكيون إن الأمير هاري قد يسافر إلى المملكة المتحدة للترويج لمذكراته الجديدة "سبير" المثيرة للجدل، والتي قد تشهد انتقامًا من القصر بما في ذلك تجريده هو وميجان من ألقاب ساسكس.



زعمت تقارير الليلة الماضية أن هاري قد يسافر إلى بريطانيا في العام الجديد لشرح " نيته '' في كتابة المذكرات، التي من المقرر أن تطلق بحلول احتفال العائلة المالكة بالكريسماس.



يقال إن كبار أفراد العائلة المالكة يستعدون لنشر المذكرات المكونة من 416 صفحة في 10 يناير.

قنبلة في جوه العائلة المالكة

حذر كاتب السيرة الذاتية ، توم باور ، من أن استقبال المذكرات سيكون لحظة نجاح أو توقف بالنسبة لعائلة ساسكس.

فيما صرح مصدر آخر مقرب من الأمير هاري لصحيفة التلغراف الليلة الماضية أن دوق ساسكس كتب مذكراته المثيرة للجدل لنفسه ، بدلًا من أن تكون بمثابة "انتزاع لعائلته".