حارب التعصب.. عندما ارتدي محمود الخطيب قميص الزمالك أمام 120 ألف متفرج

يحتفل اليوم، الأحد ، محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وأحد أفضل من داعب الساحرة المستديرة، على مر تاريخ الكرة المصرية، بعيد ميلاده الـ 68، حيث ولد بيبو في 30 أكتوبر لـ عام 1954.

بيبو أسطورة مصرية عشقتها الجماهير بمختلف انتماءاتها بسبب موهبته الفذة ومهارته التي أمتعتهم ، علاوة على التزامه داخل الملعب وخارجه، حيث خطف الخطيب قلوب الأهلاوية، ونال احترام الزملكاوية، وكافة جماهير الأندية الكبرى.



الخطيب من أكثر اللاعبين الذين حاربوا التعصب الكروي بين الجماهير، سواء كلاعب أو إداري، سواء بالأفعال، أو بالصمت أحيانا.

عندما ارتدى الخطيب قميص الزمالك أمام 120 ألف أهلاوي:



ارتدى محمود الخطيب قميص نادي الزمالك “مرتين”، حيث كانت الأولى، قبل عام 1987، خلال مباراة جمعت قطبي الكرة المصرية، في إطار مبادرة في “حب مصر”، والتي كانت تستهدف جمع إيراد يساهم في تسديد ديون مصر في هذا الوقت.

هذه المبادرة أيضا، ساهمت في تخفيف حدة التعصب بين جمهوري الأهلي والزمالك.

المباراة الثانية كانت في في 1 ديسمبر عام 1988، وهي مباراة اعتزال بيبو، والتي كانت بين نجوم الأهلي والزمالك أمام منتخب يضم نجوم الكرة العربية، وسط حضور جماهيري كبير بلغ نحو 120 ألف متفرج.

وشهدت تلك المباراة ارتداء الخطيب لقميص الزمالك قبل استبداله بقميص الأهلي رقم 10، كما ارتدى أسطورتي الزمالك حسن شحاتة وفاروق جعفر قميص الأهلي، وسط أجواء درامية كبيرة داخل وخارج أرض الملعب، من اللاعبين والجماهير.

ألف شكر .. محمود الخطيب يودع جماهير الكرة المصرية



ودع محمود الخطيب جماهير النادي الأهلي والكرة المصرية فى مباراة اعتزاله وقال عبر الميكروفون جملته الشهيرة : ألف شكر وكررها عدة مرات.