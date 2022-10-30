بغطاء الرأس.. محمد رمضان يثير الجدل فى حفله الجديد.. فيديو

نشر الفنان محمد رمضان مقطع فيديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” من حفلته الأخيرة فى الإمارات، ضمن مهرجان أفريقيا الموسيقي الدولي.

وعلق محمد رمضان على الفيديو قائلا: "صباح الخير يا حبايبي.. من مهرجان أفريقيا الموسيقي الدولي في دبي".

وظهر محمد رمضان فى الفيديو وهو يغطى رأسه، وهو الأمر الذى أثار حالة من الجدل الواسع بين متابعيه.

حفل محمد رمضان

وكان الفنان محمد رمضان، نشر عدة صور له من داخل الطائرة استعدادا لـ حفله فى دبى، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وعلق محمد رمضان: “دبي.. هل أنت جاهز الليلة؟!”.

ورد الفنان محمد رمضان، على الانتقادات التي يتعرض لها في الفترة الأخيرة، معربا عن استيائه واستنكاره مما يتعرض له.

وقال محمد رمضان مع الإعلامية اللبنانية ديانا فاخوري عبر قناة “صوت بيروت”: “أنا اتولدت في عائلة متوسطة وأغنياء النفس والأخلاق والقناعة، ومنحوني كنوز بتمنى أقدر أورثها لـ ولادي، وهي القناعة والكرامة وأشياء كتير غيرها أهلي كانوا لا يملكون غيرها، واللي مع الخبرات شوفت إن ناس بتملك المال ولكن لا يملكون ما ملكه أبويا الراجل البسيط، وأي شخص أبوه وأمه ربوه يستطيع يكون أهم شخص على الكوكب، وأنا أستطيع أن أواجه أي حروب وأحقق أي طموح في العالم لأني ورثت ثقتي بالله من أمي وأبويا وقالت لي مفيش شيء ربنا ميقدرش يعمله”.