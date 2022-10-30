شاهد.. أحدث ظهور لـ هيفاء وهبي بعد تصدرها التريند برفقة إعلامية لبنانية

نشرت الإعلامية اللبنانية انابيلا هلال ، عدة صور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وظهرت الإعلامية اللبنانية انابيلا هلال ، في الصور برفقة الفنانة هيفاء وهبي ، بعد تصدرها التريند في الأيام الأخيرة، مما نال اعجاب متابعيها.

وأثارت الفنانة هيفاء وهبي، حالة كبيرة من الجدل في حفلها بموسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، ليلة أمس، الجمعة 28 أكتوبر، بسبب تداول صور صادمة لها.

وظهرت هيفاء وهبي في صور متداولة لها، بملامح صادمة، جعلت البعض يتساءل عن حقيقة تشوه ملامحها بسبب عمليات التجميل.