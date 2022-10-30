عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الرئيس يطلع على مستجدات مشروعات الربط الكهربائي مع السعودية واليونان وقبرص

صدى البلد

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.


وصرح السفير بسام راضي المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "متابعة مشروعات وزارة الكهرباء على مستوى الجمهورية، خاصةً في قطاعات الطاقة الجديدة والمُتجددة، وكذلك الربط الكهربائي مع دول الجوار".


وقد استعرض الدكتور محمد شاكر المشروعات القومية في قطاع توليد الكهرباء من الطاقة الجديدة والمتجددة، خاصةً التي تعتمد على طاقة الرياح والطاقة الشمسية بالتعاون والشراكة مع الخبرة الأجنبية، وذلك في إطار استراتيجية مصر للطاقة المتكاملة والمستدامة التي تهدف للوصول إلى نسبة 42% للطاقة المتجددة من مزيج الطاقة الكهربائية في مصر بحلول عام 2035، وخاصةً مع قرب استضافة مصر للقمة العالمية للمناخ في شهر نوفمبر المقبل بشرم الشيخ.


وقد وجه الرئيس في هذا الإطار بالتوسع في جهود تصنيع المكونات الخاصة بإنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة، لاسيما توربينات الرياح والألواح الشمسية، وذلك لتعزيز دور الطاقة المتجددة بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة التي تعتمد عليها عملية التنمية في الدولة، وذلك بالتكامل مع التحديث الشامل الذي تم في منظومة الشبكة الوطنية للكهرباء في مصر، سواء من طاقة توليد وخطوط نقل ومحطات توزيع ومراكز سيطرة إلكترونية متطورة.

كما استعرض وزير الكهرباء مستجدات التعاون مع الخبرات الدولية العريقة في مجال توليد طاقة الهيدروجين الأخضر باستخدام الطاقة المتجددة وفق الاستراتيجية الوطنية في هذا الخصوص، حيث وجه السيد الرئيس باستمرار تعزيز الجهود في هذا الإطار في ضوء الاهتمام العالمي المتنامي بمشروعات الهيدروجين الأخضر باعتباره مصدراً واعداً للطاقة في المستقبل.


وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس اطلع كذلك على مستجدات مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار، خاصةً المملكة العربية السعودية، وكلٍ من اليونان وقبرص.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأهلي والزمالك هيتقابلوا تاني.. كل ما تريد معرفته عن قرعة دوري أبطال إفريقيا

القصة الكاملة لخناقة شيكابالا وحسين الشحات في نهائي السوبر.. وتهديد بالإيقاف 8 مباريات

مفاجأة.. أحمد حسن: تقرير مراقب السوبر يدين حسين الشحات في أزمة شيكابالا

اعترافات الطفلة القاصر: دخل بي بعلم أهلي ومبسوطة معاه ومش بتهمه بحاجة

اشتري دلوقتي الجرام بـ 800 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

الحق اشتري .. تراجع سعر الذهب في مصر اليوم الأحد

هذه الفئات تصرف 600 جنيه زيادة.. مفاجأة سارة لأصحاب المعاشات خلال أيام

ارتفاع سعر الدولار بمستهل تعاملات اليوم الأحد

ترشيحاتنا

الإعفاء من أجرة المواصلات والضرائب.. بشرى سارة للمسنين في مصر

فى موسمه .. أهم فوائد الرمان الصحية

رونالدو يقود تشكيل مانشستر يونايتد أمام وست هام بالدوري الإنجليزي

نشرة أخبار العالم| في نهاية ولايته.. الرئيس اللبناني يغادر قصر بعبدا.. الأمن يطلق النار على مظاهرات الطلاب في إيران.. وبدء التصويت في الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية بالبرازيل

الفتاة الذهبية.. سارة سمير تحطم 3 أرقام قياسية في بطولة أفريقيا للأثقال

الهند.. انهيار جسر مكتظ بالمارة وسقوط 400 فرد في النهر| شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الناس مخدوعة فيها .. منتجات غذائية تدمر الجسم | تحذير هام

رئيس الأركان يتفقد مشروع إستصلاح وزراعة الأراضى الصحراوية بتوشكى

ماذا يحدث عند خلط العسل مع الكركم وتناول كوب منه يوميا؟

الطفلة كبرت.. تعرف على عمر لينا أحمد الفيشاوى وقصة وشم على ساقها

فيديو

الحكومة تنفي تحويل دعم الخبز إلى نقدي.. وهذه قائمة السلع التموينية لنوفمبر

أسعار السيارات إلى أين؟!.. تغطية خاصة| فيديو

فيديو كشف الحقيقة.. سر غياب عمر كمال عن اجتماع نقابة المهن الموسيقية

انهارت من البكاء|القصة الكاملة لـ دنيا بطمة مع محمد الترك بعد اتهامه بالخيانة والعنف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د نورهان موسى

المؤتمر الاقتصادي: كشف حساب وحوار بناء

إبراهيم شعبان

القمة العربية في الجزائر.. آمال حقيقية مرتقبة

رنا نجم

المؤتمر الاقتصادي .. وبشاير الخير

كريمة أبو العينين

شتاء أوروبي وترقب دولي

نهال علام

إوعى تكره الفقير

هند عصام

رمسيس الثالث ومؤامرة الحريم

إلهام أبو الفتح

د. زاهي.. أؤيدك بشدة

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا أهل الشر

اﻟﻤﺰﻳﺪ