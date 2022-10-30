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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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وزير النقل يوضح حقيقة زيادة أسعار تذاكر الخط الثالث لـ مترو الأنفاق

وزير النقل وعزة مصطفي
وزير النقل وعزة مصطفي

قال الفريق كامل الوزير- وزير النقل، إن أسعار تذاكر الخط الثالث لمترو الأنفاق تتراوح بين 5 جنيهات لـ 9 محطات، و7 جنيهات لـ 16 محطة و10 جنيهات لأكثر من 16 محطة، حتى الآن.

وأضاف كامل الوزير خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد في حلقة خاصة من داخل مترو الأنفاق الخط الثالث الجديد أن الأسعار تنطبق على المرحلة التجريبية، وفي حالة تشغيل الخط بشكل رسمي وإدخال محطات جديدة قد تكون هناك زيادة جنيها واحدا.

وأوضح كامل الوزير أن الهيئة القومية لمترو الأنفاق تجري تطويرات جديدة للخطوط، وذلك قد يستوجب زيادة بمعدل جنيه واحد في المستقبل.

وخلال جولتهما، طلب وزير النقل وعزة مصطفى شراء تذكرتين بسعر 7 جنيهات للواحدة لتفقد الخط الثالث الجديد لمترو الأنفاق الذي يجري تشغيله تجريبيا.

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