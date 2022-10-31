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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

آداب عين شمس تكشف عن خطوات الدفع الإلكتروني على المنصة UMS

طلاب جامعات
طلاب جامعات

قالت الدكتورة حنان كامل عميد كلية الاداب بجامعة عين شمس، إنه تم تفعيل الدفع الإلكتروني لطلاب الدراسات العليا على منصة UMS للأقسام التالية:
(اللغة الإنجليزية - المكتبات والمعلومات - الفلسفة - الجغرافيا) وجاري العمل على تفعيل باقي الأقسام.
 

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وأوضحت الدكتورة حنان خطوات الدفع الإلكتروني على المنصة UMS :
1- اختيار كلية الآداب.
2- كتابة الرقم القومي في خانة اسم المستخدم.
3- كلمة المرور لجميع الطلاب للدخول أول مرة هي (123).
4- يرجي ضرورة تغيير كلمة المرورpassword عند الدخول لأول مرة ويفضل أن تكون بالشكل التالي:
  اسم الطالب @ أخر أربع أرقام من الرقم القومي مثال ([email protected])، برجاء حفظ كلمة المرور خلال فترة سنوات الدراسة.
5- يتم ادخال رقم الموبايل والتأكيد عليه.
6- اختيار خانة المدفوعات ثم تسديد المدفوعات المستحقة سوف يظهر بنود الدفع المستحقة ثم يتم الضغط على أدفع.
7- اختيار الدفع عن طريق فوري ويتم وضع علامة (√) لقد قرأت الشروط والأحكام ثم الضغط على أدفع.
8- يتم تأكيد اختيار الدفع عن طريق فورى في الصفحة التالية ثم الضغط على استمر ثم الضغط على تأكيد الدفع ثم بعد ذلك يظهر كود الدفع لفوري.
9- يتم بعد ذلك التوجه إلى أي مكينة فوري للدفع عن طريق الكود.
10- في حالة وجود أي مشكلة يتم التواصل مع مسئول الدراسات العليا بالكلية على الإيميل التالي([email protected])
الرجاء اختيار الدفع عن طريق فوري.

كلية الآداب بجامعة عين شمس بجامعة عين شمس الدفع الالكترونى طلاب الدراسات العليا منصة UMS Jobs Education

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