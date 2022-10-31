«تعليم الوادي الجديد» تطلق مسابقة حول التغيرات المناخية لطلاب المدارس

أعلن الدكتور جمال حسن وكيل التعليم بالوادى الجديد، عن إطلاق مسابقة للمشروعات التربوية لمنسقى التخطيط والمشروعات وطلاب المراحل التعليمية المختلفة حول التغيرات المناخية وأثرها على متطلبات التنمية المستدامة.

يأتى ذلك بالتنسيق والتعاون مع إدارة التخطيط والمشروعات ومن خلال رؤية المسابقة نحو بيئة آمنة ونظيفة من أجل حياة أفضل لجميع الأجيال القادمة، وتنمية وعى الطلاب بالتغيرات المناخية لتعزيز ممارستهم البيئية الإيجابية فى ضوء متطلبات التنمية المستدامة وحماية الأجيال القادمة.

وأوضح وكيل التعليم بالمحافظة، للراغبين التقدم للمسابقة تنفيذ أهداف المشروع ومنها:

_ إعداد موضوعات وأبحاث حول التغيرات المناخية تتضمن الأسباب، كيفية الحد من تأثيراتها على البيئة، الجهود المصرية المبذولة لمواجهة الظاهرة.

_ تصميم أنشطة لتوعية الطلاب بتأثيرات المناخ والتنوع البيولوجي والاستدامة البيئية.

_ تنفيذ حملات توعوية للطلاب حول التغير المناخى .

وأوضح أن الإطار الزمنى لتنفيذ المشروع حتى 20 نوفمبر المقبل وسيتم اختيار أفضل المشاريع وأفضل مدرسة وإدارة تعليمية نفذت المشروع والتكريم بجوائز قيمة وشهادات تقدير.

وفي سياق آخر، أعلن الدكتور جمال حسن محمد وكيل وزارة التربية والتعليم في الوادى الجديد، انتهاء قطاع تعليم المحافظة من إجراءات الإحصاء الاستقرارى لتحديث وتدقيق بيانات الفصول والمدارس والمعلمين، بالتعاون والتنسيق مع إدارة الإحصاء بالمديرية وأقسامها بجميع الإدارات التعليمية الخمس، وكأول مديرية تنتهى من تنفيذ كافة الإجراءات الخاصة بهذا الشأن.

وتابع وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، فعاليات المبادرة الرئاسية ١٠٠ مليون صحة للكشف المبكر وعلاج فيروس سى وتواصل لحظى مع الإدارات التعليمية الخمس وإدارة الإتصال السياسى منسق الصحة).