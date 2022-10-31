الأزمة تتصاعد.. روسيا تتوعد مولدوفا بعد الإجراءات الأخيرة

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، أن موسكو ستقدم ردا مناسبا على إعلان مولدوفا موظف في السفارة الروسية في كيشيناو كشخص غير مرغوب به.

وقالت الخارجية الروسية: "كما ذكر الجانب الروسي في وقت سابق، ستقدم موسكو الرد المناسب".

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وسائل إعلام روسية، بأن وزارة خارجية مولدوفا أعلنت عن طرد موظف بالسفارة الروسية من البلاد بعد حادثة سقوط صاروخ على أراضيها.

وحسب وكالة "تاس" الروسية، قالت وزارة خارجية مولدوفا: "تعلن وزارة الشؤون الخارجية عن قرارها إعلان أن شخصا غير مرغوب فيه على أراضي بلدنا هو ممثل سفارة روسيا في كيشيناو، الملزم بمغادرة أراضي مولدوفا".

وأضافت أن “دولة الجوار تواصل زيادة المخاطر الأمنية ومواطني بلادنا العواقب الوخيمة للأزمة".

وفي وقت سابق، اعتبرت وزارة الدفاع المولدوفية أن سقوط صاروخ بأنظمة الدفاع الأوكرانية على أراضيها لا يمثل انتهاكا للمجال الجوي للبلاد، وذلك في تعليقها على سقوط شظايا صاروخ على مشارف قرية ناسلافشا المولدوفية.

وقالت الدفاع المولدوفية: "في سياق الحادث، نعلمكم أن أنظمة المراقبة الجوية للجيش المولدوفي لم تسجل رحلات غير قانونية في المجال الجوي لمولدوفا".