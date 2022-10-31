عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأزمة تتصاعد.. روسيا تتوعد مولدوفا بعد الإجراءات الأخيرة

روسيا ومولدوفا
روسيا ومولدوفا

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، أن موسكو ستقدم ردا مناسبا على إعلان مولدوفا موظف في السفارة الروسية في كيشيناو كشخص غير مرغوب به.

وقالت الخارجية الروسية: "كما ذكر الجانب الروسي في وقت سابق، ستقدم موسكو الرد المناسب".

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وسائل إعلام روسية، بأن وزارة خارجية مولدوفا أعلنت عن طرد موظف بالسفارة الروسية من البلاد بعد حادثة سقوط صاروخ على أراضيها.

وحسب وكالة "تاس" الروسية، قالت وزارة خارجية مولدوفا: "تعلن وزارة الشؤون الخارجية عن قرارها إعلان أن شخصا غير مرغوب فيه على أراضي بلدنا هو ممثل سفارة روسيا في كيشيناو، الملزم بمغادرة أراضي مولدوفا". 

وأضافت أن “دولة الجوار تواصل زيادة المخاطر الأمنية ومواطني بلادنا العواقب الوخيمة للأزمة".

بعد سقوط صاروخ علي أراضيها.. مولدوفا تتخذ إجراءات ضد روسيا

مندوب فرنسا فى مجلس الأمن: روسيا تتحمل مسئولية الانسحاب من اتفاقية الحبوب

وفي وقت سابق، اعتبرت وزارة الدفاع المولدوفية أن سقوط صاروخ بأنظمة الدفاع الأوكرانية على أراضيها لا يمثل انتهاكا للمجال الجوي للبلاد، وذلك في تعليقها على سقوط شظايا صاروخ على مشارف قرية ناسلافشا المولدوفية.

وقالت الدفاع المولدوفية: "في سياق الحادث، نعلمكم أن أنظمة المراقبة الجوية للجيش المولدوفي لم تسجل رحلات غير قانونية في المجال الجوي لمولدوفا".

موسكو السفارة الروسية مولدوفا وزارة خارجية مولدوفا روسيا الخارجية الروسية كيشيناو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

توابع هزيمة الأهلي .. تعرف على أول ضحايا فيريرا في الزمالك

الوزير رفض ووعد بحل الأزمة..التفاصيل الكاملة لاستقالة مرتضى منصور من الزمالك

أمطار حتى الأربعاء| الأرصاد توجه تحذيرا عاجلا للمواطنين .. فيديو

فقد والده وزوجته في 3 أشهر.. حكاية مأساوية وراء هداف الدوري |تفاصيل

تزوجتها بدون مأذون والبلد كلها حضرت الفرح.. اعترافات المتهم بهتك عرض فتاة أطفيح

أفلام ومسلسلات ورياضة.. توقف100 قناة على النايل سات بشكل مفاجئ.. الأسباب والتفاصيل

إلحق اشتري.. انخفاض سعر الذهب اليوم وعيار 21 يفقد 20 جنيها

بسبب أحمد فتوح والوردي .. تحرّك في الزمالك قبل مباراة إنبي

موضوعات متعلقة

إقالة جنرال روسي كبير بسبب حرب أوكرانيا .. تفاصيل

بسبب الاتفاق النووي.. أمريكا تهدد بخوض حرب ضد إيران

بعد سقوط صاروخ علي أراضيها.. مولدوفا تتخذ إجراءات ضد روسيا

آفاق مظلمة.. صندوق النقد الدولي يصدم دول الشرق الأوسط

ارتفاع كبير في سعر الدولار عالميا أمام سلة العملات الرئيسية

ارتفاع كبير في حصيلة ضحايا انهيار جسر معلق بالهند..وتحرك عاجل من السلطات

توتر إقليمي.. الصين ترد علي نشر أمريكا قاذفات نووية في أستراليا.. تفاصيل

بايدن يصدر بيانا بعد تحقيق شركات النفط أرباحا قياسية

ترشيحاتنا

الاحتباس الحراري يهدد الأرض ومخاوف من التحول لمصير كوكب الزهرة

التموين: لا زيادة في أسعار الأرز أو أي سلعة مهما ارتفع الدولار..فيديو

حقيقة الاحالة للتحقيق.. سر غياب مروان بابلو وويجز عن اجتماع نقابة الموسيقيين

آكار لشويجو: استمرار إيصال الأغذية لدول العالم ضرورة

قلبي مولع نار.. زوجة ضحية غطاء البلاعة: ضهري اتكسر وعمود بيتي راح| فيديو

بفرقة المخدرات والكحول.. ضابط مخمور يفتح النار داخل مركز شرطة بجنيف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حامل ولا إيه؟... إيمي سمير غانم تثير الجدل بهذه الإطلالة| شاهد

تنتشر بالأسواق.. تحذير من شوكولاتة سائلة للأطفال معبأة في سرنجات مستعملة

بعد ما شافته بيخونها.. محمد الترك يفاجيء الجمهور بصور خاصة

بملابس جريئة.. شاهد ابنة عمرو دياب تثير الجدل بهذه الإطلالة

فيديو

أبرز التفاصيل حول إفتتاح الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة ..تغطية خاصة

بهاء سلطان يكشف أسراره الفنية والشخصية مع أنغام

أخر مستجدات الأحوال الجوية والطقس ..تغطية خاصة

حالة طوارئ.. عاصفة باينج في الفلبين تقضي على حياة 98 شخصا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هبة مصطفى

صناعة بهجة وطن

د. محمد محمد داود

آفاق الأمن فى الإسلام

د نورهان موسى

المؤتمر الاقتصادي: كشف حساب وحوار بناء

إبراهيم شعبان

القمة العربية في الجزائر.. آمال حقيقية مرتقبة

رنا نجم

المؤتمر الاقتصادي .. وبشاير الخير

كريمة أبو العينين

شتاء أوروبي وترقب دولي

نهال علام

إوعى تكره الفقير

هند عصام

رمسيس الثالث ومؤامرة الحريم

اﻟﻤﺰﻳﺪ