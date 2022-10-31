وزير الدفاع الروسي يبحث مع نظيره التركي قرار تعليق اتفاق نقل الحبوب

بحث وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، خلال اتصال هاتفي، اليوم "الإثنين" مع نظيره التركي خلوصي أكار، قرار روسيا تعليق تنفيذ اتفاق نقل الحبوب من أوكرانيا.

وذكرت الدفاع الروسية - في بيان اليوم - أن الوزيرين استعرضا مسائل تعليق الجانب الروسي تنفيذ اتفاقيات نقل المنتجات الزراعية من الموانئ الأوكرانية في إطار مبادرة حبوب البحر الأسود.

ولم تشر الدفاع الروسية في بيانها إلى أي تفاصيل تتعلق بهذا الاتصال الهاتفي خاصة بشأن نقاط الاتفاق والاختلاف بين الجانبين في هذا الموضوع.

كانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت في وقت سابق تعليق مشاركة روسيا في اتفاق "صفقة الغذاء" بسبب الهجوم الأوكراني على سفن أسطول البحر الأسود في ميناء سيفاستوبول باستخدام طائرات مسيرة.

وأشارت إلى أنه تم الإعداد للهجوم وتدريب العسكريين التابعين للمركز الخاص الأوكراني 73 للعمليات البحرية تحت إشراف خبراء بريطانيين.