نادر السيد: عواد لا يتحمل مسئولية هدف سافيو.. وتصريحات فيريرا غير موفقة

أكد نادر السيد حارس مرمى فريق الأهلي والزمالك السابق أن محمد عواد حارس مرمى فريق الزمالك لا يتحمل مسئولية هدف البرازيلي برونو سافيو لاعب فريق الأهلي في مباراة السوبر المصري التي أقيمت بالإمارات مؤخراً.

وقال نادر السيد حارس مرمى فريق الأهلي والزمالك السابق، عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" :"محمد عواد حارس مرمى فريق الزمالك لا يتحمل مسؤولية الهدف الأول لفريق الأهلي عن طريق البرازيلي برونو سافيو في مباراة السوبر المصري".

وتابع:" الخطأ وارد في كرة القدم وما وقع فيه زكريا الوردي لاعب فريق الزمالك أمام الأهلي في السوبر أمر وارد جداً في كرة القدم وليس نهاية المطاف".



وفي سياق متصل قال نادر إن البرتغالي فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك لم يكن موفقاً في تبرير أسباب الخسارة من الأهلي في مباراة السوبر المصري بالإمارات.

وأردف نادر السيد :" تصريحات البرتغالي فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك عن الخسارة من الأهلي في السوبر المصري غير موفقة ولم تكن مفهومة بالنسبة لي على الإطلاق".

وتابع:" فريقا الأهلي والزمالك تعاقدا مع احتياجاتهما الفنية فقط هذا الموسم بدون الدخول في صراعات على الصفقات وهو شيء جيد ويجب الالتزام به في المواسم المقبلة ".