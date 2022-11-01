رئيس النيابة الادارية يفتتح دورة الملكية الفكرية والتوقيع والجرائم الإلكترونية لمستشاري الهيئة

شهد المستشار عدلي جاد رئيس هيئة النيابة الإدارية، صباح اليوم بمركز التدريب القضائي برئاسة المستشار الدكتور محمد رامي، افتتاح الدورة التدريبية المتخصصة لعدد المستشارين أعضاء النيابة الإدارية، تحت عنوان " الملكية الفكرية والتوقيع الإلكتروني والجرائم الإلكترونية ".

جاء ذلك بحضور كلٍ من المهندس حازم نبيل - نائب رئيس هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، و أحمد عبدالغني مدير مكتب حماية حقوق الملكية الفكرية.

وقال المستشار محمد سمير المتحدث الرسمي للنيابة الادارية، ان المستشار عدلي جاد رئيس هيئة النيابة الإدارية، رحب خلال كلمتهرالافتتاحية بالحضور، معربًا عن شكره لوزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، للتعاون الدائم والمستمر، مؤكدًا على أهمية عقد مثل هذه الدورات بما يزيد من تنمية وتطوير الجوانب المعرفية والعلمية والثقافية لدى السيدات والسادة المستشارين أعضاء النيابة الإدارية.

واضاف ان المهندس حازم نبيل نائب رئيس هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، رحب في كلمته كذلك بالحضور معربًا عن بالغ سعادته بتولي المستشار عدلي جاد، منصبه الرفيع برئاسة صرح من صروح العدالة المصرية وهي النيابة الإدارية، مؤكدًا على أن تلك الدورات الخاصة بالملكية الفكرية والأمن السيبراني والتوقيع الإلكتروني تأتي في إطار إنفاذ استراتيجية الدولة الشاملة للتحول الرقمي.

وتابع ان الدورة يحاضر فيها نخبة من الخبراء ورجال القانون على مدار يومين وهم كل من:

اللواء الدكتور عاصم الشريف مساعد وزير الداخلية ومدير الإدارة العامة لمباحث المصنفات الفنية وحماية حقوق الملكية الفكرية المستشار الدكتور محمد رامي نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية ومدير مركز التدريب القضائي المستشار هشام كمال قطب نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية عضو مركز التدريب القضائي و

المستشار الدكتور محمد عادل علي عبد السلام – مستشار بهيئة قضايا الدولة وأحمد عبد الغني – مدير مكتب حماية حقوق الملكية الفكرية الدكتور وليد دياب – مدير إدارة تراخيص التوقيع الإلكتروني بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والمهندس مرتضى الديب مدير وحدة الفحص الفني بمكتب حماية حقوق الملكية الفكرية، والدكتور وليد زكريا – رئيس قطاع المركز الوطني للاستجابة لطوارئ الحاسب والشبكات.