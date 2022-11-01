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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مبروك يا أبو زين.. حمدي فتحي يرزق بمولوده الأول.. شاهد

صدى البلد

رزق اللاعب حمدي فتحي لاعب النادي الأهلي بمولوده الأول، ونشر صورة من المستشفي عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

 

وعلق حمدي فتحي:" الحمد لله" و هنأه اللاعب عمرو السولية وعلق قائلا :"مبروك يا أبو زين يتربي في عزك يا حبيبي".

 

وقال سيد معوض نجم الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، أن حمدي فتحي لاعب وسط الأهلي كان أفضل لاعب في مباراة السوبر.

وتابع سيد معوض في تصريحات تليفزيونية لبرنامج بوكس تو بوكس المذاع على فضائية ETC،حمدي فتحي أفضل لاعب في مباراة السوبر، وكولر نجم السوبر وصاحب الفضل في تطور مسستوى اللاعبين.

 

وأضاف معوض، فيريرا أخطأ في كل شيء في مباراة السوبر، وساعد الأهلي منذ بداية المباراة وحتى نهايتها على الفوز، والأهلي كان في طريقه لزيادة غلة الأهداف.

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