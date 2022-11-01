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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

في ذكرى افتتاح دار الأوبرا الخديوية.. شيدت من الخشب واحترقت عن آخرها

صدى البلد

يصادف اليوم 1 نوفمبر من  سنة 1869، افتتاح دار الأوبرا الخديوية وهي أول دار أوبرا في أفريقيا والشرق الأوسط.

وذلك في إطار حفل افتتاح قناة السويس تم تشييد دار الأوبرا في ظرف خمسة أشهر فقط لتكون جاهزة لاستقبال ضيوف الخديوي إسماعيل.

وقد بلغت تكاليف إنشائها ١٦٠ ألف جنيه ومثلت فيها مساء ٢٩ نوفمبر سنة ١٨٦٩ أوبرا(ريجولتو) أو مضحك الملك بحضور الخديوي إسماعيل وضيوفه من ملوك أوروبا وأمرائها وكان من المقرر أن تعرض أوبرا(ريجولتو)يوم الافتتاح لكن الخديوي إسماعيل قرر تأجيل عرضها لأنه كان يريد افتتاح إكثر فخامة يليق بضيوفه.

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قام المعماريان «بيترو أفوسكاني» و«روتسيي» بتصميم مبني الأوبرا ،وقد صنعت من الخشب وكانت تسع 850 مقعداً ،أما موقعها فكان بين منطقة الأزبكية وميدان الإسماعيلية (ميدان التحرير حاليا).

في يوم 28 أكتوبر 1971،احترقت دار الأوبرا عن آخرها، ودُمر المبني المصمم من الخشب، في حين لم ينجَ من الحريق سوى تمثالان من تصميم المثال محمد حسن.

موقع دار الأوبرا القديمة لا زال موجوداً، إلا أنه قد تم بناء جراج متعدد الطوابق للسيارات، وظل الميدان الذي كانت الأوبرا تطل عليه يحتفظ باسمه القديم (ميدان الأوبرا).

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