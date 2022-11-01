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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل وزارة الرياضة بالقليوبية يتابع سير العمل في مراكز شبرا الخيمة

جانب من الجولة
جانب من الجولة

تابع الدكتور محمود الصبروط ، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، سير العمل بحمام سباحة مركز شباب منطي التابع لإدارة شباب شبرا الخيمة مؤكدا ضرورة الزام المستثمر بتوفير عوامل الأمن والسلامة سواء فيما يخص الحمام أو المنقذين وأدوات الإنقاذ والمدربين.  

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وأكد وكيل الوزارة أن وجود حمام سباحة بمركز شباب منطي بشبرا الخيمة يعد  فرصة كبيرة لتدريب أبطال وسباحين، يمثلون القليوبية في البطولات المحلية والدولية، جدير بالذكر أن الحمام تم إنشاؤه بنظام حق الانتفاع bot. 


كما تفقد الصبروط الأعمال الخاصة بمشروع تطوير مركز شباب ميت نما بشبرا الخيمة تمهيدا لافتتاح و شملت جولة الصبروط داخل المركز متابعة  رفع كفاءة  المكتبة  وقاعة البلياردو وتنس الطاولة وقاعة التدريب والملعب الخماسي بالمركز.


أكد الصبروط ضرورة تلافي عدد من الملاحظات  داخل المركز، داخل المركز تمهيدا للافتتاح غدا بعد رفع كفاءة المركز في إطار بروتوكول التعاون المبرم بين وزارة الشباب والرياضة والحكومة الألمانية، وفقا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.  


كما شملت  الجولة متابعة  مركز شباب سليم والوحدة  بشبرا ،  تابع خلالها مكتبة المركز وصالة الألعاب  ومتابعة عدد من الإجراءات الإدارية والمكتبية بالمركز .


وأشار الصبروط خلال جولته ان مراكز الشباب شهدت تطورا كبيرا في النواحي الإنشائية  الأنشطة والفاعليات المقدمة للنشء والشباب ليس فقط في المجال الرياضي بل في المجالات الثقافية والفنية والإجتماعية.

القليوبية وزير الشباب والرياضة الشباب والرياضة وزارة الشباب والرياضة شبرا الخيمة

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