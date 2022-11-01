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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ماكرون يتعهد لـ زيلينسكي بتعزيز الدفاعات الجوية الأوكرانية

الرئيس الفرنسي إيمانويل
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لنظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أن باريس ستدعم كييف في تعزيز دفاعها الجوي.

وقال قصر الإليزيه: "إيمانويل ماكرون أكد من جديد استعداد فرنسا الكامل لتعزيز الدعم العسكري لأوكرانيا، لا سيما فيما يتعلق بالدفاع الجوي".

كما أعرب رئيس الجمهورية عن تصميمه على مساعدة أوكرانيا في الاستعداد لاقتراب فصل الشتاء بسبب الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية لإمدادات الكهرباء والمياه في البلاد.

وأضاف أن ماكرون وزيلينسكي اتفقا على التعاون في التحضير لمؤتمر حول المساعدات لأوكرانيا في 13 ديسمبر في باريس.

وقد أتهم الرئيس الفرنسي، اليوم الثلاثاء، روسيا بـ "الإضرار بالأمن الغذائي العالمي" بعد تعليقها تنفيذ اتفاق يتيح تصدير الحبوب الأوكرانية.

وقال ماكرون في تصريحات له اليوم، إن أوكرانيا كانت شفافة وسمحت بالتفتيش بعد ادعاءات روسيا حول القنبلة القذرة.

ولفت الرئيس الفرنسي إلى أن ادعاءات روسيا بوجود قنبلة قذرة لدى أوكرانيا "كاذبة".

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون فلاديمير زيلينسكي فرنسا أوكرانيا الدفاع الجوي

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