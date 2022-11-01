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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مهيب عبدالهادي يكشف سر استبعاد إمام عاشور بمباراة الزمالك وإنبي

مهيب عبد الهادى
مهيب عبد الهادى

كشف مهيب عبد الهادى عن سر غياب إمام عاشور لاعب فريق الزمالك، خلال مواجهة فريقه أمام إنبي المقررة غدا، الأربعاء، في مباراة مقدمة من الجولة الرابعة من الدوري المصري.

وكتب مهيب عبد الهادى فى تغريدة له عبر حسابه علي تويتر "‏استبعاد امام عاشور، لرؤية فنية". 

يستعد فريق الزمالك بقيادة مدربه البرتغالي جيسفالدو فيريرا، لمواجهة إنبي المتقدمة من الجولة الرابعة في الدوري المصري الممتاز.

وشهدت الجولة تأجيل مواجهة الزمالك وبيراميدز والإسماعيلي ضد فيوتشر، لمشاركة بيراميدز وفيوتشر في بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

موعد مباراة الزمالك القادمة في الدوري 

ومن المقرر أن يواجه الزمالك نظيره إنبي، غدا الأربعاء، في تمام الساعة السابعة مساء، باستاد المقاولون العرب.

وسيتطلع الزمالك حامل اللقب لمصالحة جماهيره بعد خسارة السوبر المصري أمام الأهلي، حيث يأمل في الفوز الثالث على التوالي في الدوري للحفاظ على الصدارة.

 

الإعلامي مهيب عبدالهادي امام عاشور مباراة الزمالك وانبي فريق الزمالك الجولة الرابعة

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