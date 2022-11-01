لم الشمل .. قيس سعيد: الوطن العربي يعيش أوضاعا صعبة

أكد الرئيس التونسى قيس سعيد، أن عقد القمة العربية فى هذا التوقيت لـ رفع كل التحديات و العقبات ونستشرف المستقبل، حتى نتخطى تلك التحديات، و كل الحواجز و كل أسباب الخلاف معًا بقلب واحد.

ولفت خلال انطلاق أعمال القمة العربية، إلى أن هذه القمة تكون لـ لم الشمل، و من أجل تجاوز كل الأسباب التى وصلنا لها، وأوضح أنه على يقين أن الدول العربية قادرة على تأسيس مستقبل أفضل للأمة.

وأشار إلى أن الوطن العربي يعيش من سنوات طويل أوضاع صعبة، وفى الأعوام الأخيرة ارتفعت تلك الصعوبات، وأوضح أن تلك المشكلات لا داعي لـ عرضها.