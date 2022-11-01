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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جوتيرتش: موقف الأمم المتحدة واضح تجاه الأزمة الفلسطينية وهدفها قيام الدولتين

الأمين العام لمنظمة
الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة

انطلقت القمة العربية اليوم الثلاثاء، في الجزائر وذلك بحضور الرؤساء والوفود العربية المشاركة في القمة وأمين عام الجامعة العربية أحمد أبو الغيط، وبرئاسة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، بعد تسلم الرئاسة من الرئيس التونسي قيس سعيد.

وخلال حضورة القمة العربية، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إن العالم يواجه أزمة كبيرة بسبب الانقسامات.

وأضاف جوتيرتش، أن الأمم المتحدة تدعم مسار السلام وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي فيما يتعلق بالملف الفلسطيني، مشيرا إلى أن موقف الأمم المتحدة واضح تجاه الأزمة الفلسطينية وهدفنا قيام دولتين تعيشان في سلام وأمن، وأن المنظمات الإقليمية كالجامعة العربية لها دور كبير لتؤديه.

ولفت الأمين العام للأمم المتحدة، إلى أن كورونا والحرب في أوكرانيا عصفتا بكل العالم، ودعي إلى لإعادة اتفاق الحبوب بين روسيا وأوكرانيا لتجنب أزمة غذاء في عدد من دول العالم.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة‘ إن البلدان النامية بحاجة إلى المزيد من الدعم.

وعن قمة المناخ، قال الأمين العام للأمم المتحدة، أن قمة المناخ ستمثل فرصة للتوافق على خفض الانبعاثات الحرارية والتزام الدول بما تعهدت به.

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