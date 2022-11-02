تنوع العاصمة.. متحدثة الحكومة البريطانية تشيد بمنطقة القاهرة القبطية

أشادت المتحدثة باسم الحكومة البريطانية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، روزي دياز، بمنطقة القاهرة القبطية بما فيها الكنيسة المعلقة وكنيسة القديس جورج.

ونشرت دياز على حسابها بموقع "تويتر"، مقطع فيديو من زيارتها إلى منطقة القاهرة القبطية بمصر القديمة.

كان لي الشّرف أن أزور منطقة القاهرة القبطية بما فيها الكنيسة ⛪️ المعلّقة وكنيسة القديس جورج أو كنيسة مارجرجس. ألهمني تنوع العاصمة المصرية وكيف تعيش المجتمعات المختلفة جنبًا إلى جنب. #مصر 🇪🇬 @UKinEgypt pic.twitter.com/82mFbwYc1Z — Rosie Dyasروزي دياز 🇬🇧 (@RosieDyasUK) October 31, 2022

تنوع العاصمة

وعلقت على الفيديو بالقول: "كان لي الشرف أن أزور منطقة القاهرة القبطية بما فيها الكنيسة المعلقة وكنيسة القديس جورج أو كنيسة مارجرجس".

وأضافت "ألهمني تنوع العاصمة المصرية وكيف تعيش المجتمعات المختلفة جنبًا إلى جنب".

وفي وقت سابق، نشرت دياز، مقطع فيديو من زيارتها إلى جامع الأزهر الشريف، قائلة إنه أحد أشهر المساجد الأثرية في مصر والعالم الإسلامي.

وأضافت “الزيارة جاءت أيامًا بعد إطلاق جامعة الأزهر للمنتدى الدولي الخامس حول التغيرات المناخية لأجل المساهمة في تقديم حلول إيجابية تحد من التغيرات”.