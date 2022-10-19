مع قرب انطلاق كوب 27.. متحدثة الحكومة البريطانية تستشهد بحديث نبوي

استشهدت المتحدثة باسم الحكومة البريطانية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، روزي دياز، بحديث للرسول محمد، للحفاظ على البيئة والكوكب، وذلك مع استعداد العالم لمناقشة تغير المناخ خلال قمة المناخ “كوب 27” المقرر انعقادها بشرم الشيخ نوفمبر المقبل.

وقالت دياز في تغريدة على حسابها بموقع “تويتر”: “من بين ما وصلني في تعليقاتكم سابقًا وألهمني كثيرًا، هذا الحديث النبوي “مَا مِن مُسلم يَغرِسُ غَرْسًا أو يَزرَعُ زَرْعًا فيأكُلُ مِنه طَيرٌ أو إنسَانٌ أو بهيْمَةٌ إلا كان لهُ بهِ صَدقَةٌ”.

من بين ما وصلني في تعليقاتكم سابقاً وألهمني كثيراً، هذا الحديث النبوي:"مَا مِن مُسلم يَغرِسُ غَرْسًا أو يَزرَعُ زَرْعًا فيأكُلُ مِنه طَيرٌ أو إنسَانٌ أو بهيْمَةٌ إلا كان لهُ بهِ صَدقَةٌ"فهو يجعلنا نتأمّل في دورة الحياة وأهميّة أن نهتم بجميع الكائنات الحيّة من حولنا #كوكبك_عنوانك pic.twitter.com/RtvsedWZ0K — Rosie Dyasروزي دياز 🇬🇧 (@RosieDyasUK) October 17, 2022

وأضافت أن هذا الحديث يجعل الناس تتأمل في دورة الحياة وأهمية الاهتمام بجميع الكائنات الحية من حولها.

وتفاعل المغردون مع التغريدة، لتوضح دياز في تغريدة أخرى سبب الاستشهاد بهذا الحديث النبوي، قائلة: “لا بد وأنكم خمنتم بعد الحديث النبوي الشريف الذي نشرته أمس أنني سأبدأ في الحديث عن موضوع يتعلق بالبيئة”، مضيفة “أنه موضوع يتعلق بتغير المناخ خصيصًا في وقت يستعد فيه العالم لمناقشة هذا الموضوع مجددًا خلال قمة “كوب 27” التي ستنعقد في شرم الشيخ بمصر الشهر المقبل".

لا بدّ وأنّكم خمّنتم بعد الحديث النبوي الشريف الذي نشرته أمس أنّني سأبدأ في الحديث عن موضوع يتعلّق بالبيئة..إنه موضوع يتعلق بتغير المناخ خصّيصاً في وقت يستعدّ فيه العالم لمناقشة هذا الموضوع مجدّداً خلال قمة #كوب_27 التي ستنعقد في #شرم_الشيخ ب #مصر 🇪🇬الشهر المقبل. #كوكبك_عنوانك https://t.co/gr1AEPpa5I — Rosie Dyasروزي دياز 🇬🇧 (@RosieDyasUK) October 18, 2022

وفي تغريدة أخرى، أشارت: “لقد شهدت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في الآونة الأخيرة، تغيرًا مناخيًا غير عادي تسبب في العديد من الكوارث الطبيعية التي أدت إلى خسائر مادية وبشرية كبيرة”.