مع قرب انطلاق كوب 27.. متحدثة الحكومة البريطانية تستشهد بحديث نبوي

استشهدت المتحدثة باسم الحكومة البريطانية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، روزي دياز، بحديث للرسول محمد، للحفاظ على البيئة والكوكب، وذلك مع استعداد العالم لمناقشة تغير المناخ خلال قمة المناخ “كوب 27” المقرر انعقادها بشرم الشيخ نوفمبر المقبل.
وقالت دياز في تغريدة على حسابها بموقع “تويتر”: “من بين ما وصلني في تعليقاتكم سابقًا وألهمني كثيرًا، هذا الحديث النبوي “مَا مِن مُسلم يَغرِسُ غَرْسًا أو يَزرَعُ زَرْعًا فيأكُلُ مِنه طَيرٌ أو إنسَانٌ أو بهيْمَةٌ إلا كان لهُ بهِ صَدقَةٌ”.
وأضافت أن هذا الحديث يجعل الناس تتأمل في دورة الحياة وأهمية الاهتمام بجميع الكائنات الحية من حولها.
وتفاعل المغردون مع التغريدة، لتوضح دياز في تغريدة أخرى سبب الاستشهاد بهذا الحديث النبوي، قائلة: “لا بد وأنكم خمنتم بعد الحديث النبوي الشريف الذي نشرته أمس أنني سأبدأ في الحديث عن موضوع يتعلق بالبيئة”، مضيفة “أنه موضوع يتعلق بتغير المناخ خصيصًا في وقت يستعد فيه العالم لمناقشة هذا الموضوع مجددًا خلال قمة “كوب 27” التي ستنعقد في شرم الشيخ بمصر الشهر المقبل".
وفي تغريدة أخرى، أشارت: “لقد شهدت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في الآونة الأخيرة، تغيرًا مناخيًا غير عادي تسبب في العديد من الكوارث الطبيعية التي أدت إلى خسائر مادية وبشرية كبيرة”.