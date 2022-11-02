الولايات المتحدة والنمسا تؤكدان ضرورة استمرار دعم أوكرانيا في مواجهة روسيا

أكدت الولايات المتحدة والنمسا، الحاجة إلى استمرار دعم أوكرانيا في مواجهة العملية العسكرية الروسية.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية ـ في بيان عبر موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء ـ أن ذلك التأكيد جاء خلال لقاء نائبة وزير الخارجية الأمريكي ويندي شيرمان والأمين العام لوزارة الخارجية النمساوية بيتر لونسكي تيفينثال في واشنطن.

وأضاف البيان أن الجانبين أكدا أهمية تعزيز الأمن لضمان السلام الدائم والازدهار في منطقة غرب البلقان، وناقشا السبل التي يمكن للولايات المتحدة والنمسا من خلالها تعزيز القيم المشتركة.