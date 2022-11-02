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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد تقبيل قدم والدها.. صور أثارت الجدل للنجمة شاكيرا

شاكيرا
شاكيرا

تصدر اسم الفنانة شاكيرا في الساعات الأخيرة محرك البحث جوجل وصفحات السوشيال ميديا.

وجاء تصدرها التريند بسبب فيديو تداوله المتابعون يجمعها بوالدها ويليام مبارك من داخل أحد المستشفيات.

وتتميز شاكيرا بإطلالاتها الحريئة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وتتمتع شاكيرا بخصر صغير وبطن مسطحة، وهو ما تبرزه دائما من خلال إطلالاتها الجريئة.

ومن الناحية الجمالية، تعتمد على وضع المكياج بلمسات البسيطة وترك شعرها الكيرلي منسدلا على كتفيها.

ونشرت  شاكيرا عبر حسابها على “إنستجرام”، الفيديو وظهرت بشكل مؤثر إلى جانب والدها وهي تساعده على تحريك قديمه، في لقطات وصفها المتابعون بالمؤثرة، خصوصاً أنها قامت بتقبيل قدميه في نهاية الفيديو.

ومؤخرا، تحدثت شاكيرا حول انفصالها عن لاعب برشلونة جيرارد بيكيه، الذي وصفته بأصعب لحظة في حياتها، خلال حوارها مع مجلة Elle.

وأعلن كل من شاكيرا وبيكيه عن انفصالهما في يونيو الماضي، وعلقت شاكيرا على الأمر لأول مرة في حوارها مع المجلة: "من الصعب الحديث عن الأمر خصوصًا لأنه مستمر وما زلت أمر به، كما أن انفصالنا يختلف عن أي انفصال آخر لأنه يحدث أمام العامة، وهو صعب للغاية ليس بالنسبة لي فقط ولكن بالنسبة لولدي أيضًا".

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اطلالات شاكيرا المطربة العالمية شاكيرا النجمة شاكيرا المطربة شاكيرا

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