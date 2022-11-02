عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رئيس الوزراء : التوافق على عدم زيادة أسعار الكهرباء حتى 30 يونيو المقبل

صدى البلد

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن جزء من الحماية الاجتماعية التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي عدم زيادة أسعار الكهرباء والمرافق الرئيسية وبناءا عليه تم التوافق على عدم الزيادة حتى 30 ديسمبر وتم مد الفترة إلى 30 يونيو المقبل.

وأشار إلى أن عند وضع خطة إعادة هيكلة تسعير الكهرباء عام 2020 كان سعر صرف الدولار متوسطه 16 جنيها، واليوم سعر الدولار حدث به زيادة مما يكلف الدولة عقب قرار تعليق الزيادة وفرق الدولار تتحمل الدولة 43 مليار جنيه بالإضافة إلى تكلفة الحزمة 67 مليار جنيه.

ولفت إلى أنه يعي تماما الظروف الاقتصادية للأسر المصرية ولذلك تعمل الدولة على تخفيف تلك الأعباء، موضحًا أن كل هذه القرارات جاءت للمرور من الأزمة الحالية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مش فى حضانة..أحمد الطيب يعلق على عقوبة إمام عاشور نجم الزمالك

أول رد من إمام عاشور بعد استبعاده من قائمة الزمالك والهجوم عليه

مفاجأة مدوية.. الأهلي يستهدف التعاقد مع نجم بيراميدز مجاناً

أسماء مدوية .. فيريرا يُطيح بـ 7 لاعبين خارج مواجهة الزمالك وإنبي

الحكومة تزف خبرًا سارًا للعاملين بالقطاع الخاص.. تفاصيل

انفراجة جديدة.. أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الأربعاء 2-11-2022

هيرجع لأسعار زمان.. البيض يتراجع في الأسواق والكرتونة تسجل رقما جديدا

تطور مفاجئ.. موعد إصدار عقوبة سافيو من الاتحاد البوليفي

ترشيحاتنا

خناقة في مدرسة.. سيدة تعتدي بالسباب والحذاء علي مدير مدرسة بزفتي والتعليم تحقق

لـ علاقة زوجية أقوى .. أطعمة خارقة للرجال تعزز القدرة الذكورية

في قمة الجزائر .. البرهان : جاهزون لتحقيق شعار السودان سلة غذاء العالم

استقرار أسعار الدولار والعملات الأجنبية في ختام تعاملات اليوم الأربعاء

برعاية ديفيد بيكهام.. ميسي ورونالدو في الدوري الأمريكي بعد المونديال

رئيس الوزراء : التوافق على عدم زيادة أسعار الكهرباء حتى 30 يونيو المقبل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إصابة مانويل نوير بمرض خطير .. معلومات صادمة

أسباب إصابة نوير بسرطان الجلد.. وكيف واجه المرض مع نجمة التنس الألمانية

سلوى خطاب بالشيشة في كواليس رمضان كريم 2

الحياة ما بين المستشفى والهالوين|هل قبَّلت شاكيرا قدم والدها من أجل الشو؟

فيديو

عتاب تحول لجريمة.. تفاصيل ضرب الإعلامية إيمي شلباية| فيديوجراف

أسعار البيض تتراجع في الأسواق.. خدمة خاصة

جريمة بدأت بعتاب.. تفاصيل مؤلمة في حادث الإعلامية إيمي شلباية

الدولار يتجاوز الـ24 جنيها وارتفاع أسعار الذهب.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مايكل عياد

سري جدا إلى ملك

نهى زكريا

لماذا مصر الآن !

إبراهيم الشاذلى

الملاذ والأمل والملجأ للحيود المرجانية في العالم

هبة مصطفى

صناعة بهجة وطن

د. محمد محمد داود

آفاق الأمن فى الإسلام

د نورهان موسى

المؤتمر الاقتصادي: كشف حساب وحوار بناء

إبراهيم شعبان

القمة العربية في الجزائر.. آمال حقيقية مرتقبة

رنا نجم

المؤتمر الاقتصادي .. وبشاير الخير

اﻟﻤﺰﻳﺪ