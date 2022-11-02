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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بسبب غلق المقرات.. إحالة العاملين فى 4 مراكز شباب بالقليوبية للتحقيق

مراكز الشباب
مراكز الشباب

قرر  الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية إحالة العاملين بأربعة مراكز شباب للتحقيق بسبب غلق المقرات ، وكلف بمتابعة بعض مراكز الشباب الواقعة بنطاق إدارتي بنها وطوخ.

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وكلف الصبروط  محمد عبد العزيز مدير إدارة خدمة المواطنين، وعبد حماد على  من العاملين بالإدارة بمتابعة عدد من مراكز الشباب خلال الفترة المسائية.
وتمت متابعة مراكز شباب شبلنجة وكفر علوان وكفر الحدادين وتبين أن هذه المراكز مفتوحة وتمارس نشاطها بشكل كامل.
أما مركز شباب منية السباع فمفتوح ويمارس نشاطه في ظل غياب عدد من العاملين به،  وشملت المتابعة مركز شباب كفر مويس ومركز شباب عزبة زكي وتبين أنهما مفتوحان بدون عاملين نهائيا.
 

وتأكدت لجنة المتابعة من غلق مركز شباب منشأة بنها في أوقات العمل الرسمية، وأوصت اللجنة بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية لاستغلال المساحات الغير مستغلة في المراكز وتنفيذ أحكام الرؤية وفقا للضوابط الصادرة من محكمة الاستئناف.
وأكد وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية على استمرار لجان المتابعة الميدانية لمراكز الشباب والهيئات على مستوى المحافظة وفقا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لضمان تقديم الخدمات الشبابية والرياضية للنشء والشباب والرواد.

القليوبية وزير الشباب والرياضة المتابعة الميدانية بنها وزارة الشباب والرياضة خدمة المواطنين

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