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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بورصة السيارات| ثبات أسعار لادا جرانتا موديل 2023

سيارة لادا جرانتا
سيارة لادا جرانتا موديل 2023

شهد سوق السيارات المصري الفترة الماضية ارتفاعا في الأسعار، وجاء ذلك الارتفاع بناء علي عدة عوامل عالمية منها: نقص الرقائق الإلكترونية التي تدخل في صناعة السيارات، بالإضافة إلي ارتفاع سعر الدولار بسبب الأحداث العالمية، ولكن ظلت أسعار سيارات لادا جرانتا موديل 2023 في مصر، لم يحدث بها أي زيادات خلال الفترة الماضية.

سيارة لادا جرانتا موديل 2023

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المواصفات الفنية لسيارة لادا جرانتا موديل 2023

تستمد سيارة  لادا جرانتا موديل 2023 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، ينتج قوه حصانيه قدرها 98 حصان، وعزم اقصي للدوران 145 نيوتن/ متر، متصل بعلبة تروس أوتوماتيك مكونة من 4 سرعات، وتتسارع السيارة من 0-100 كم/ ساعة في مدة زمنية قدرها 13.1 ثانية، وتصل سرعة السيارة القصوى إلي 176 كم/ ساعة، وتستهلك السيارة 7.2 لتر لقطع مسافة تصل إلي 100 كم/ ساعة .

سيارة لادا جرانتا موديل 2023

أطوال وأعراض سيارة لادا جرانتا موديل 2023

تقدم سيارة  لادا جرانتا موديل 2023 بأطوال وأعراض مختلفة جاءت علي هذا النحو، الطول 4268 مم، والعرض 1700 مم، والارتفاع 1500 مم، وقاعدة العجلات 2476 مم، وسعة الشنطة الخلفية 520 لتر.

سيارة لادا جرانتا موديل 2023

مواصفات السلامة والأمان في سيارة لادا جرانتا موديل 2023

زودت سيارة  لادا جرانتا موديل 2023 بالعديد من مواصفات السلامة والأمان منها، نظام الفرامل المانع للانغلاق، ووسادة هوائية للسائق، ونظام توزيع قوة الفرامل، ووسادة هوائية للركاب الأمامي، ونظام إيموبليزر ضد السرقة.

سيارة لادا جرانتا موديل 2023

المواصفات الداخلية لسيارة لادا جرانتا موديل 2023

تحتوي مقصورة سيارة لادا جرانتا موديل 2023 علي العديد من التجهيزات منها، باور، ومكيف، وريموت كنترول، وفرش جلد، ونوافذ كهربائية خلفية، وزجاج ملون ، ونوافذ كهربائية أمامية، ونظام صوتي، ومدخل USB، وبلوتوث، وإنذار، وقفل مركزي للأبواب.

سيارة لادا جرانتا موديل 2023

والجدير بالذكر هو أن أسعار سيارات لادا جرانتا موديل  في مصر 2023 لم يحدث بها أي زيادات خلال الفترة الماضية وجاءت كـ الاتي .

سيارة لادا جرانتا موديل 2023

الفئة الأولي تقدم بسعر 215 ألف جنيه.

الفئة الثانية تقدم بسعر 245 ألف جنيه.

الفئة الثالثة تقدم بسعر 250 ألف جنيه.

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