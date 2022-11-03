تشبه العروس.. مايان السيد تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة| شاهد

حرصت الفنانة مايان السيد على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الأنستجرام، من احدث ظهور لها.

تألقت مايان السيد في الصور بإطلالة أنيقة و ملفتة، حيث ارتدت جمبسوت طويل و ذا أكمام مكشوفة واتسم التصميم باللون الأبيض الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.

أنتعلت مايان السيد حذاء صيفي أنيق ذا كعب عالي، وتزينت بمجموعة من الإكسسوارات و المجوهرات الأنيقة التي منحتها إطلالة متكاملة.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت مايان السيد على خصلات شعرها البني المموج المنسدله على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الترابية الهادئة و الغير مبالغ فيها.