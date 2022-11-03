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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

جهاد جريشة عن هدف الأهلي الملغى في الداخلية: صحيح.. فيديو

صدى البلد

 

أكد 0  الحكم الدولي السابق أن الهدف الذي تم إلغاءه لصالح النادي الأهلي في شباك فريق الداخلية في مباراتهما ببطولة الدوري الممتاز وكان يجب احتسابه.


وقال جهاد جريشة الحكم الدولي السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق :" هدف فريق الأهلي في مرمى فريق الداخلية في مباراتهما في بطولة الدوري الممتاز صحيح وكان يجب احتسابه من جانب حكم المباراة".


وتابع:" هدف الأهلي الملغي في شباك فريق الداخلية غير مؤثر في نتيجة المباراة".

وأضاف جهاد جريشة الحكم الدولي السابق:"ركلة جزاء الزمالك أمام إنبي "صحيحة".


الاهلي يكتسح الداخلية..

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اكتسح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نادي الداخلية بأربعة أهداف لواحد، في المباراة التى جمعت بينهما على استاد السويس الجديد فى إطار الجولة الثالثة من الدوري المصري .

الفوز رفع رصيد الأهلي الى 9 نقاط فى صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز بالتساوي مع الاتحاد السكندري ، بينما تجمد رصيد الداخلية عند نقطة وحيدة فى المركز السادس عشر من ترتيب جدول المسابقة.

جاء الهدف الأول للأهلي من عرضية من كريم فؤاد داخل منطقة الجزاء قابلها محمد شريف بتسديدة قوية مرت من تحت يد حارس الداخلية إلى داخل الشباك فى الدقيقة الثالثة من زمن المباراة .

وسجل الهدف الثاني للأهلي  حمدي فتحي فى الدقيقة السادسة بعد تسديدة قوية من كريم فؤاد من الناحية اليمنى بقدمه اليسرى تصدى لها حارس فريق الداخلية وتابعها حمدي فتحي بقدمه فى المرمى الخالي .

وقلص الفارق للداخلية اللاعب فانوم الفريد فى الدقيقة 13  بعد  مرور رائع من كريستوفر جون من يسار منطقة الجزاء وسدد كرة تصدى لها محمد الشناوي حارس الأهلي لترتد إلى فانوم ألفريد الذي سدد الكرة داخل الشباك.

وجاء الهدف الثالث بقدم كريم فؤاد من تمريرة من أفشة خلف خطوط دفاع الداخلية وصلت عند كريم فؤاد سددها بوجه القدم الخارجي على يمين حارس الداخلية إلى داخل الشباك فى الدقيقة 47

وأضاف الهدف الرابع كريم فؤاد  فى الدقيقة 53 بعد تمريرة مميزة من محمد شريف ليسدد كريم الكرة أعلى شباك حارس الداخلية .

والغى الحكم هدف الأهلي الخامس الذي أحرزه كريم فؤاد بداعي التسلل بعد الرجوع إلى تقنية الفار فى الدقيقة 72 من زمن اللقاء .

 

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