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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بايدن يحذر من فوضى كبيرة بسبب الانتخابات النصفية

بايدن
بايدن

حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الخميس من أن رفض بعض المرشحين الجمهوريين قبول نتائج انتخابات منتصف الولاية "يمهد الطريق للفوضى".

وقال بايدن في مقتطفات نشرها البيت الأبيض من خطاب سيلقيه في وقت لاحق اليوم "هناك مرشحون يتنافسون على مناصب من كل المستويات في الولايات المتحدة لا يلتزمون بقبول نتائج الانتخابات التي يخوضونها".

كما أضاف "يمهد ذلك الطريق للفوضى في الولايات المتحدة وهو أمر غير مسبوق وغير قانوني وغير أمريكي وديمقراطية الولايات المتحدة تتعرض للخطر بعد رفض ترامب قبول نتائج انتخابات الرئاسة 2020".

ليست سنة عادية

وأردف بايدن، في كلمته قبل ستة أيام من الانتخابات النصفية، "هذه ليست سنة عادية"، مضيفًا: "في سنة عادية، لا نواجه كثيرا سؤال ما إذا كان الصوت الذي ندلي به سيحافظ على الديموقراطية أو يعرضها للخطر لكن ذلك هو الحال هذه السنة".

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مماطلة

وترجح غالبية استطلاعات الرأي التي أجريت أخيرًا، فوز الجمهوريين بمجلس النواب الأمريكي بشكل حاسم، والسيطرة أيضاً على مجلس الشيوخ في الانتخابات النصفية المقبلة. وعلى الرغم من أن بايدن والقادة الديمقراطيين، لم يتخلوا علناً عن أملهم بإمكان الاحتفاظ بالسيطرة على الكونجرس في انتخابات التجديد النصفي المقررة في 8 نوفمبر، إلا أن التشاؤم يسود بينهم، وهم يستعدون لعامين من الصراع الحزبي الطاحن حال فوز الجمهوريين بإحدى الغرفتين التشريعيتين في الكونجرس أو كلاهما.

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وبحسب وكالة "بلومبرج" الأمريكية، فلو حدثت المفاجأة واحتفظ الديمقراطيون بالسيطرة على المجلسين، فإن تمرير التشريعات سيبقى مقيدًا. وإذا احتفظ الديمقراطيون بأغلبية ضئيلة على الكونجرس بمجلسيه، فسوف يظل بإمكان الجمهوريين منع إقرار التشريعات، بسبب آلية التعطيل أو المماطلة والتي تقتضي موافقة 60 عضوًا في مجلس الشيوخ لإقرار القوانين.

 

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