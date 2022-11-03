بعد الفوز على الجزائر.. منتخب مصر للناشئين يستعد لتصفيات شمال أفريقيا

يواصل منتخب مصر للناشئين بقيادة محمد وهبة تدريباته في الجزائر ضمن معسكره الإعدادي لتصفيات شمال أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.

وحرص الجهاز الفني لمنتخب مصر للناشئين بقيادة الكابتن محمد وهبة على تدريب اللاعبين على بعض الجمل الخططية استعدادًا للمشاركة ضمن تصفيات شمال أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.

ومن المقرر أن يفتتح منتخب مصر للناشئين بقيادة محمد وهبة مشواره في التصفيات بمواجهة ليبيا يوم الثلاثاء القادم ثم تونس 11 نوفمبر، ويختتم مبارياته بمواجهة المغرب 14 نوفمبر.

منتخب الناشئين يفوز على الجزائر وديًا استعدادًا لتصفيات أفريقيا

حقق منتخب مصر للناشئين مواليد 2006 بقيادة محمد وهبة الفوز على نظيره الجزائري بنتيجة 2-0 في المباراة الودية التي جمعت المنتخبين امس الاربعاء ضمن معسكر الفراعنة المغلق استعدادا لبطولة شمال أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالجزائر.

أحرز ثنائية منتخب مصر للناشئين علي نوفل في الدقيقة 10 وعمر سيد معوض في الدقيقة 14 من زمن المباراة.

ويستهل منتخب مصر للناشئين مشواره في التصفيات أمام ليبيا يوم 8 نوفمبر ثم تونس 11 ويختتم التصفيات بمواجهة المغرب 14 من الشهر ذاته.

وصول منتخب مصر للناشئين الي الجزائر

وصلت بعثة منتخب مصر للناشئين مواليد 2006 بقيادة محمد وهبة إلى العاصمة الجزائرية استعدادًا لخوض تصفيات شمال إفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.

وتضم قائمة منتخب مصر للناشئين 25 لاعباً وهم:

في حراسة المرمى : عبد المنعم تامر وعمر كامل وزياد هيثم

خط الدفاع: علي نوفل ومحمد عبدالمنعم وعمرو محمد وأمير علاء وأحمد عابدين ومحمد نبيه وعبدالرحمن علي وتيبو غبريال.

خط الوسط: يوسف اسلام ومحمد السيد ومصطفي عكاشة ومروان عبدالفتاح وابراهيم عادل وعلي ايهاب ومحمد عبدالناصر وعمر خضر وحسام حسن وعمر سيد معوض.

خط الهجوم: أيمن أمير وحسام عادل ومحمد هيثم ومحسن أشرف.

ويضم الجهاز الفني لمنتخب مصر للناشئين، كلا من محمد وهبة المدير الفني، مؤمن عبدالغفار المدرب العام، عصام عبده مدرب، يوسف طاهر مدرب حراس المرمى، أحمد سامي المدير الإداري، حسين فتوح طبيب، عباس حسنين مدلك، أحمد زيدان معد بدني، شريف نعيم مدير المهمات.