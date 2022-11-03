تكليف محمود وجيه مديراً للتفتيش المالي والإداري بمديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ

أصدرت الدكتورة إلهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة بمحافظة كفر الشيخ، قراراً، بتكليف محمود وجيه صادق عبد الهادي، وذلك للقيام بتسيير أعمال مدير إدارة التفتيش المالي والإداري بالمديرية بصفة مؤقتة وذلك لمدة ثلاثة أشهر تحت الاختبار والتقييم أولحين شغل الوظيفة عن طريق الاعلان طبقا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 أيهما أقرب.

وتضمن القرار اتخاذ كافة إجراءات شغل هذه الوظيفة بالطرق القانونية طبقاً للإعلان والضوابط والمعايير الواردة من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وموافقته علي الإعلان وذلك لصالح حُسن سير العمل واستقراره حالياً وللصالح العام.

ويأتي هذا بناءً علي الاعتذار المقدم من ماهر سيد أحمد سيد أحمد حمادة، مدير إدارة التفتيش المالي والإداري نظراً لظروفه الصحية والعائلية والاكتفاء بقيامة بالعمل كمشرف عام على صندوق التكافل بالمديرية وذلك لصالح العمل.