عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

قرارات جمهورية بتخصيص أراضٍ بمحافظات مصر .. تعرف عليها

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار رقم 479 لسنة 2022 بتخصيص مساحة 5 أفدنة من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة بني سويف لاستخدامها فى إقامة جبانة للمسلمين عليها.


وقرار رقم 480 لسنة 2022 بتخصيص مساحة 55 فدانًا من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية العين السخنة بمحافظة السويس لصالح القوات المسلحة.

 

وقرار رقم 482 لسنة 2022 بتخصيص مساحة 487 فدانًا من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية الحيبة مركز الفشن لاستخدامها فى إقامة مجمع استشفائي بيئي متكامل.


وقرار رقم 482 لسنة 2022 بتخصيص مساحتين من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية مركز أطفيح بمحافظة الجيزة لاستخدامها في بعض الأغراض.

 

وقرار رقم 483 لسنة 2022 باستنزال 25 فدانًا ناحية رأس سدر بمحافظة جنوب سيناء من الأراضى المخصصة لوزارة الدفاع بموجب قرارر رئيس الجمهورية رقم 233 لسنة 2016 ويعاد تخصيصها لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية لاستخدامها في إقامة منطقة لوجيستية.


وقرار  رقم 484 لسنة 2022 باستبدال نص المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية رقم 565 لسنة  2020 بنص آخر.

قرارات جمهورية بني سويف السويس الجيزة الرئيس عبد الفتاح السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عقوبات مباراة السوبر.. اتحاد الكرة يعلن التفاصيل كاملة

أسعار الذهب اليوم الخميس 3 -11-2022

سعر الذهب في محلات الصاغة اليوم 3-11-2022

خبير تحكيمي يوضح مدى صحة ضربة جزاء الزمالك أمام إنبي

حريق هائل في ورشة دوكو بالعمرانية.. والدفاع المدني يُخلي المنازل من الأهالي

بعد رفع الفائدة.. انخفاض حاد في سعر الدولار عالميًا

افتكروا الحمل قولون.. طبيبة أسوانية تكشف تفاصيل أغرب ولادة مفاجئة لأربعينية

سيدة أمام قاضي الأسرة عن زوجها: بيقولي هنزل أصلي ويروح لجارتي الشقة

ترشيحاتنا

استكمل الرحلة وهو ينزف .. وزير النقل يكرم قائد قطار أصيب بعد قذفه بالحجارة

الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس وحركة الملاحة خلال الأيام المقبلة

قرارات جمهورية بتخصيص أراضٍ بمحافظات مصر .. تعرف عليها

حتى يونيو 2023.. الدولة تدفع 43 مليار جنيه لشركات الكهرباء عن المواطنين

بعد الإفراج عن الأعلاف.. تراجع أسعار الدواجن بالأسواق اليوم الخميس

كيف أخرج الزكاة على الشهادة البنكية ؟.. علي جمعة يجيب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

روح بشرية لإرضاء الجن.. إهدار دماء شاب في الجبل لاستخراج كنز أثري

موجودة بكل المطابخ .. 4 أشياء تدمر صحتك وتهدد حياتك

يعالج 3 أمراض ويحرق الدهون .. مشروب خارق يجب تناوله 3 مرات في اليوم

ضع الفلوس في الجيوب.. خبيرة تكشف أسرارا صادمة عند تخزين الملابس

فيديو

ضربني بالكرباج ومضاني على تنازل.. تفاصيل واقعة عنف زوجي ترويها سيدة بالزقازيق|فيديوجراف

توحيد الصف العربي.. أبرز تصريحات السيسي في القمة 31 بالجزائر |فيديو جراف

الكوليرا تهدد لبنان .. ومنظمة الصحة العالمية تحذر من تفشي الوباء

تنبأ بوفاته .. تفاصيل صادمة في حادث شاب الغربية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

نموذج مصري لقمة المناخ

ولاء عزيز

ثقافة العمل التطوعي في مصر.. الوجه الآخر للحقيقة

مايكل عياد

سري جدا إلى ملك

نهى زكريا

لماذا مصر الآن !

إبراهيم الشاذلى

الملاذ والأمل والملجأ للحيود المرجانية في العالم

هبة مصطفى

صناعة بهجة وطن

د. محمد محمد داود

آفاق الأمن فى الإسلام

د نورهان موسى

المؤتمر الاقتصادي: كشف حساب وحوار بناء

اﻟﻤﺰﻳﺪ