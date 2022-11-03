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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة أسيوط: حصول وحدة الأحياء المائية بكلية الطب البيطري على الاعتماد الدولى

المنشاوي يتفقد مستشفى
المنشاوي يتفقد مستشفى الطب البيطري التعليمي

أعلن الدكتور أحمد المنشاوى القائم بعمل رئيس جامعة أسيوط عن حصول وحدة طب الأحياء المائية على الإعتماد  17025 وذلك خلال زيارته اليوم الخميس لمستشفى الطب البيطرى التعليمى. 

بحضور الدكتورة مديحة درويش عميدة الكلية ، والدكتور محمد سميكة مدير المستشفى والدكتور أحمد عبد الهادى رئيس قسم الأحياء المائية ومدير الوحدة ، وعدد من كوادر القسم ومن ضمنهم الدكتور حاتم توغان ، الدكتور محمود مصطفى ، الدكتورة ابتسام سيد ، الدكتورة أميرة مرزوق ، الدكتورة أميمة عبد الرسول ، الدكتورة نجوى رميح ، والباحثة الشيماء محمد .


وخلال الزيارة تقدم رئيس جامعة أسيوط بخالص التهنئة إلى فريق العمل بالوحدة وذلك لجهدهم المتميز وعملهم الدؤوب الذى ساهم فى حصول الوحدة على الإعتماد وفق معايير وشروط الجودة المعلنة ، مؤكداً على حرصه بتوفير كافة سبل الدعم والرعاية العلمية اللازمة لتطوير وتقدم معامل ووحدات الجامعة فى مختلف المجالات وتهيئة المناخ الملائم لأعضاء هيئة التدريس والباحثين لمواصلة عملهم وعطائهم على نحو يساهم فى إثراء الحركة العلمية فى كليات الجامعة بمختلف مجالاتهم . 


وأشارت الدكتورة مديحة درويش  أن وحدة الأحياء المائية هى أول وحدة متكاملة من نوعها على مستوى الجمهورية والهادفة إلى تشخيص وعلاج أمراض الأحياء المائية وفق معايير عالمية وذلك بتكلفة إجمالية تفوق الـ 10 ملايين جنيه بتمويل مشترك  من وحدة تطوير المشروعات بوزارة التعليم العالى و الجامعة والتى تقدم خدماتها المتميزة من النواحي التشخيصية والعلاجية والبحثية والتعليمية للعاملين فى مجال الأسماك والأحياء المائية من مستثمرين وباحثين فى جميع أنحاء الجمهورية ، مؤكدة أن إدارة الجامعة لا تألوا جهداً فى دعم المستشفى البيطري التعليمي بكافة الإمكانيات التى من شأنها الإسهام فى تميز المستشفى والارتقاء بأدائها كواحدة من أكبر المستشفيات البيطرية على مستوى الجمهورية والتى تتجاوز مساحتها 9 أفدنة  .

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وأوضح الدكتور أحمد عبد الهادى أن الوحدة تعمل كذلك على  المساهمة فى تشخيص كافة الأمراض المتعلقة بالأسماك مما يسهم فى حل مشكلات الثروة السمكية ومضاعفة إنتاجها ، وحول تفاصيل الوحدة أوضحت أنها تتضمن  خمسة معامل متخصصة وهى معمل (البكتيريا) والذي يتم من خلاله تشخيص الأمراض البكتيرية وفحص الأسماك إكلينيكياً ، معمل (الأنسجة والخلايا الحية) والذي يضم أحدث الأجهزة والمعدات المستخدمة في زراعة الأنسجة والخلايا الحية وذلك بنظام الكابينة المعقمة ، معمل(الفيروسات)والذي يتم من خلاله تشخيص الأمراض الفيروسية عن طريق التعامل مع الأنسجة الحية ، معمل (البيولوجيا الجزيئية) والذي يتم خلاله استخدام البيولوجيا الجزيئية لمعرفة الأنماط التعبيرية للجينات فى الأسماك وتفاعل البلمرة المتسلسل لتشخيص أمراض الأسماك ، معمل (الفطريات) والذي يتم من خلاله تشخيص الأمراض الفطرية للأسماك وعزل الفطريات وتصنيفها ، مشيراً أن الوحدة تقوم بأبحاثها باستخدام أسماك حوضين من الأسماك ملحقين بالوحدة وكل حوض سعته 100 متر وذلك لخدمة الأغراض التعليمية والبحثية للطلاب والباحثين وأعضاء هيئة التدريس وكذلك لأغراض إنتاجية.


وأشار الدكتور محمد سميكة أن زيارة رئيس الجامعة للمستشفى تضمنت تفقده كذلك لقسم الجراحة والتخدير والأشعة بما تضمه من عدد من غرف العمليات والمجهزة لإجراء كافة العمليات الجراحية الكبرى والمعقدة حسب حجم كل حيوان ، حيث التقى سيادته بطلاب الفرقة الخامسة بالكلية خلال أحد التدريبات العملية فى مجال الجراحة ، حيث أكد رئيس الجامعة  على ضرورة العمل من أجل إنشاء وحدة الجراحات التجريبية لتدريب طلاب كليتى الطب والطب البيطرى على المهارات الجراحية المختلفة وذلك باستخدام حيوانات التجارب، كما تضمنت الزيارة تفقد سيادته لبيت الحيوان الذى إستقبله فيها الدكتور خالد رداد رئيس قسم الباثولوجيا بالكلية وذلك للوقوف على الاحتياجات اللازم توفيرها لإنشاء وتجهيز بيت حيوان مركزى يضم أنواع مختلفة من حيوانات التجارب  لخدمة طلاب كليات القطاع الطبى على مستوى الجامعة.

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