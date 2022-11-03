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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جراحتان في 6 ساعات.. إنقاذ حياة طفلة وسيدة داخل مستشفى بنها الجامعي

مستشفى بنها الجامعى
مستشفى بنها الجامعى

قام فريق جراحى بمستشفى بنها الجامعى بإجراء عمليتين جراحيتين ومعقدتين واستغرقت كل منهما ٦ ساعات، لإنقاذ حياة  طفلة تبلغ من العمر ٨ سنوات، وسيدة تبلغ من العمر ٤٧ عاما.

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وأوضح المستشفى في بيان له اليوم ، أن العمليتين نجحتا  فى  انقاذ حياة  طفلة تبلغ من العمر ٨ سنوات ظلت تعاني من حرارة شديدة لمدة شهر كامل توجهت فيه للكثير من الأطباء وتم حجزها لفترات طويلة في مستشفيات كثيرة خاصة وحكومية ببنها ولكن دون أي تحسن يذكر.

وأوضح البيان أنه  تم عمل ايكو على القلب والذي وأوضح وجود التهاب شديد جدا وارتجاع بالصمام الثلاثي الشرفات حيث تم تحضيرها سريعا وادخالها العمليات وتمت ازالة الالتهاب وتصليح الصمام برقعة طبيعية. 

وفى سياق آخر وصلت سيدة إلى مستشفى بنها الجامعي تبلغ من العمر ٤٧ عاما ، قامت بتغيير الصمام الميترالي منذ سنوات خارج المستشفي ولكنها عادت بالتصاقات شديدة على الصمام أدى إلى هبوط بالدورة الالدموية، فيما تم حجزها بقسم القلب والاوعية الدموية لحين تحضيرها وادخالها العمليات امس حيث تم استئصال الصمام القديم واستبداله بصمام جديد. 

وأوضح البيان خروج  الحالتين بسلام وحجزهما فى العناية المركزة للقسم تحت متابعة طبية دقيقة على مدار الساعة حتي تتحسن حالتهما ويتم نقلهما للقسم الداخلي. 

قام باجراء العمليات الدكتور إبراهيم قصب رئيس القسم، والدكتور باسم مفرح أستاذ مساعد بالقسم، بمعاونة كل من الأطباء المقيمين والمدرسين المساعدين بالقسم مع طاقم استشاريي التخدير د.أماني نجاح ود.زياد محسن وطاقم تمريض عمليات وعناية مركزة على أعلى مستوى.

مستشفي العناية المركزة مستشفى بنها الجامعي الصمام الميترالي بنها الجامعي

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